Leyla Güven: DTK Eş Başkanı'na 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Hakkari milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e 'örgüt yöneticisi olmak' suçlamasından 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DTK soruşturması kapsamında yargılanan Leyla Güven, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyordu.

Hapis cezası kararı ile birlikte Güven için tutuklama kararı da verildi.

Güven'in avukatı Serdar Çelebi, müvekkilinin 18 suçlamadan yargılandığını belirtti ve hapis cezasının DTK soruşturması kapsamında verildiğini söyledi.

Serdar Çelebi DTK'nin devletin bilgisi dahilinde 2007 yılında kurulduğunu hatırlattı ve ''Yeni anayasa çalışmasında meclisten resmi davet almış bir kurum DTK, aleni faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'ın merkezinde çalışan, birçok yazar, aydın, siyasetçinin, hatta şu an AKP'de vekillik yapan kişilerin de delegesi olduğu bir kurum ama aradan geçen on yılda devlet 'ben bu yapıyı illegal görüyorum' diyerek orda faaliyet yapan insanlarla ilgili davalar açtı ve örgütün meclisi, karar organı olduğu iddiasını öne sürdü. Eğer öyleyse demek ki devlet, on yıl boyunca illegal bir kurumun Diyarbakır merkezinde faaliyet yürütmesine izin vermiş anlamına geliyor ki kabul etmek mümkün değil. ''