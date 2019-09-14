Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018’de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019’da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı.

Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilecek.

(DHA)

