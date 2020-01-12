Leyla Güven’den Adalet Bakanı'na Memleketi Gaziantep’ten Çağrı

Kongre öncesi küsüde bir konuşma yapan Leyla Güven, Gaziantepli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e memleketinden seslendiğini vurgulayarak “Antep’in isminin önünde bir de Gazi unvanı var, biz bu gazi kentten tekrar Adalet Bakanı Sayın Gül’e sesleniyoruz. Sayın Bakan, siz İmralı’da suç işliyorsunuz. Bu suçtan vazgeçin. Tecridi kaldırın, biz diyoruz ki Sayın Öcalan özgür olmalıdır. Kürt halkının iradesi olarak toplumun içine gelmeli Kürt sorununu demokratik çözüme kavuşturmalıdır. Sayın Öcalan’da Nelson Mandela gibi tahliye olmalıdır” dedi.

“Bizim ölümümüzle bu topraklara barış gelecekse varsın ölelim“ diyen Güven, sözlerine şu şekilde devam etti; ‘‘Şimdi bizi neyle suçluyorlar. Biz kendimize sahip çıktığımız için ‘Bizim dilimiz var. Kültürümüz var, bunları inkar edemezsiniz’ dediğimiz için bizi suçlu ilan ettiler. Onlara direnen değil itaat eden kişiler lazım. İşte Kürtler bunu reddettiği için 15 bin Kürt tutsak edildi. Biz ‘Tecrit suçtur. Bunu ortadan kaldırın’ dedik. Davalar açıldı. ‘Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a tecrit uygulanıyor’ dedik. Biz ‘Sayın Öcalan herhangi bir tutuklu değil, milyonların irademdir dediği, tek sözüyle Kürt sorununu çözebilecek bir liderdir. Gelin onunla çözüm sürecini kaldığı yerden devam ettirin. Bu tecriti kaldırın. Kürt sorununu çözün’ dedik. Ancak bunlar dinlenmedi. O dönem ben ve 3 bin 500 tutsak arkadaşımız bir yola çıktık. Bu yolda ölebileceğimizi de biliyorduk. Bizim ölümümüzle bu topraklara barış gelecekse varsın ölelim dedik. Buna rağmen sesimizi duymadılar.”

''Öcalan da Nelson Mandela gibi tahliye olmalıdır''

Gaziantep’te yeniden barış ve çözüm çağrısında bulunan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven, “Sayın Öcalan da Nelson Mandela gibi tahliye olmalıdır. Kürt sorunu konusunda projelerini hayata geçirmelidir. Aksi durumda bu annelerin vebalininin altından kalmayacaksınız. İktidarınız da çökecek siz de çökeceksiniz. Bizi yargılayıp yeniden tutuklayacaksınız ancak bunların hiçbiri insanların ölümünden daha kıymetli değildir. Gelin tecridi kaldırın. Bu ülkeye barış gelsin’’ diye konuştu.

''HDP zulme karşı hep direndi''

Kongrede söz alan HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul ise geçtiğimiz ay Gaziantep HDP yönetimine yönelik yapılan operasyonlara dikkat çekerek, HDP’yi susturmak ve sindirmek isteyenlerin salona bakarak cevabını alacaklarını söyledi.

Bu salonda korku, kuşku ve kaygıyı göremeyeceklerini; direnişi, azmi göreceklerini aktaran Toğrul, “HDP bugüne kadar zulme karşı direndi. Bu ülkenin sorunlarını çözmeye HDP olarak talibiz. Bu ülkenin barışa olan ihtiyacını gidermek, savaş politikalarını sonlandırmak için ekonomik sosyal kültürel yıkıma ‘dur’ diyeceğiz. Zulme karşı direnişe Seyit Rızadan Şeyh Sait’ten aldığımız güçle devam ediyoruz. Seyit Rıza ‘Ben onların oyunlarıyla baş edemedim, bu bana dert oldu. Biz de onların önünde diz çökmedik bu da onlara dert olsun’ demişti. Biz zulme karşı asla boyun eğmedik. Artık direnmek yetmiyor bu zalimlerin iktidarına son vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde ise HDP Gaziantep İl Örgütü Eşbaşkanlıklarına Musa Aydın ve Songül Koçdağ seçildi.ac

