Leyla Güven’den Annelere: ‘HDP Kapısında Değil İçerisinde Bekleyin’

Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin son bulması için 200 gün süren açlık greviyle dünya gündemine oturan HDP’li milletvekili Leyla Güven, partisini çocuklarını PKK’ya katmak üzere dağa kaçırmakla suçlayan ailelere çağrı yaptı. Güven,“Annelere sesleniyorum, HDP’nin kapısında değil, içerisinde bekleyin’’ dedi.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Gaziantep programı kapsamında HDP İl Başkanlığını ve sonrasında açlık grevinde tecridin sonlanması amacıyla yaşamına son veren Ayten Beçet’in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda HDP’li belediyelere atanan kayyumlarla alakalı “Valiler kendi ihtiyaçları için kayyum olma başvurusu yaptı’’ diyen Güven, HDP önünde bekleyen annelerle alakalı ise, siz neden HDP’nin önünde oturuyorsunuz. HDP’nin içine gelin içeride oturun, gelin biz hep birlikte bu barışı getirelim” çağrısı yaptı.

“Valiler kendi ihtiyaçları için kayyum olma başvurusu yaptı’’

Türkiye’nin genelinde kaos ve kriz ortamının yaşandığına dikkat çeken Leyla Güven, “AKP 18 yıl boyunca halkları sürekli beklentiye sokarak, yapacakmış gibi yaparak ülkeyi bu noktaya getirdi. Yargı siyasetin öç alma aracına dönmüş durumda. İktidar sevmediği herkesi yargı eliyle derdest ediyor. Türkiye kocaman bir açık cezaevine dönüştürülmüş durumda. Van, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere 3 büyükşehrimize kayyum atandı. Belediye eş başkanlarımız seçime eş başkan olarak girip kazandılar. Şimdi biz görüyoruz ki 1 Nisan’da o illerin valilileri içişleri bakanlığına yazı göndermiş. Kayyum olarak bizi atayın artık demişler. E yani, ihtiyaçları var.Biz gelen kayyumların rüyalarında bile göremeyecekleri belediyenin devasa bütçesiyle, nasıl banyolar yaptıklarını, nasıl yolsuzluklar yaptıklarını, nasıl kuruyemiş, kadayıf faturalarını hazırladıklarını gördük. Biz buna muhalefet edince de ‘Biz onları terörle ilişkide oldukları için görevden alıyoruz’ diyorlar. Bu insanlar suçluysa seçim kurulundan nasıl geçtiler. Bugün ne değişti? Mesele 3 büyükşehir belediyesine kayyum atama meselesi değil. Asıl mesele Kürt’e çözümsüzlüğü dayatmaktır. Kürt’ün her yerdeki iradesini yok saymaktır. Vekilini tutukluyor. Belediyesine kayyum atıyor. Bunun karşısında ‘Kürtler bir şey söylemesin’ diyor. Biz gerçekleri söylediğimiz için Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Sabahat Tuncel gibi onlarca Kürt siyasetçi tutukludur. Neden hakikati haykırdıkları için. Biz bunları söylemeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.