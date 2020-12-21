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Leyla Güven’e 22 Yıl Hapis

21.12.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Leyla Güven’e 22 Yıl Hapis

Hakkında “terör örgütü üyeliği” ve “terör propagandası” iddialarıyla dava açılan eski HDP milletvekili Leyla Güven 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Eski HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında açılan ve daha sonra birleştirilen 20 iddiayı kapsayan davanın görülmesine Diyarbakır 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Leyla Güven katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti ilk sözü savcıya verdi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Güven’in cezalandırılmasını istedi. Güven’in aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı olduğunu belirten savcı, DTK’nın PKK’nın parçası olduğunu savundu. Savcı mütalaasında şu görüşlere yer verdi: “Burada bahsedilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve bahse konu hedefler doğrultusunda karar alma mercii olan DTK’nın eş başkanı olarak görev aldığı, DTK’nın çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek, örgütsel nitelikli eylemlere katılarak ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda açıklamalar yaparak, diğer örgüt üyeleri ile birlikte 4 ülke topraklarının üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak ve toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı, DTK KCK yapılanmasının çatı örgütü ve en üst karar alma yetkisi olan bir üst meclis yapılanması olduğu, tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde sanığın PKK/ KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde, üst kademe yöneticileri tarafından verilen emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği bu şekilde üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmakta.”

Savcı, Güven’in hem terör örgütü üyeliği hem de örgüt propagandası suçlarından cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan Güven’in avukatları ise müvekkilleri hakkında benzer suçlamalarla başka davaların da açıldığını, bu davaların birleştirilmesini talep ederek, savunma için süre istedi. Ancak mahkeme heyeti talepleri kabul etmeyerek kararını açıkladı. Mahkeme Güven hakkında, “Terör örgütü üyeliği” suçundan önce 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza Terörle Mücadele Yasası uyarınca yarı oranında artırılarak, 14 yıl 3 aya çıkarıldı. Mahkeme ayrıca, 2 ayrı terör propagandası suçundan Güven’i toplam 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Her üç suçlamadan toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Güven hakkında tutuklama kararı da verildi.

Mahkeme güven hakkındaki, toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet, suç ve suçluyu övme ile örgüt propagandasına ilişkin 17 iddia hakkında ise beraat kararı verdi. Bu arada kararın açıklanmasının ardından polis ekipleri Güven’i tutuklamak için evine gitti.

VOA Türkçe’nin ulaştığı Güven’in avukatları karara itiraz edeceklerini söylediler. HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi’nce onanmıştı. Kararın onanmasının ardından Güven’in milletvekilliği düşürülmüştü. Tutuklanan Güven, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı.

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