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Leyla Güven'e Destek Yürüyüşüne Polis Engeli

13.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 aydır açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven destek için birçok merkezden Diyarbakır’a planladığı yürüyüşlerde polis engeliyle karşılaşıldı

Leyla Güven'e Destek Yürüyüşüne Polis Engeli

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 aydır açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven destek için birçok merkezden Diyarbakır’a planladığı yürüyüşlerde polis engeliyle karşılaşıldı.

HDP Gaziantep İl Binası önü ve çevresini ablukaya alan güvenlik güçlerinin, valilik kararı gereği grubun yürüyüş yapmasına izin vermeyeceklerini bildirmesi üzerine HDP'li Milletvekili Mahmut Toğrul tek başına yürüyeceğini ifade etti.

''Ayırt edici önlükle yürümek yasak''

Polisin müdahale uyarısına rağmen üzerine giydiği “tecrit kalksın, Leyla yaşasın” yazılı önlükle yürümek isteyen Milletvekili Toğrul’un önü polislerce kesilerek, yürümesine izin verilmedi. Polis müdürü, yürümesine engel olduğu Toğrul’a valilik kararında geçen ‘ayırt edici önlükle yürüme yasağı’nı gerekçe gösterdi.

''Ülkeyi yönetenler en çok insanların yaşamını önemsemelidirler''

Bunun üzerine polis çemberi içerisinde parti binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Toğrul, yansıyan bu tablonun Türkiye’de hukukun, yasanın işlemediğinin göstergesi olduğunu savundu.

Milletvekili Toğrul açıklamasına şöyle devam etti:

''Bizim amacımız 98 gündür ülkenin kendi iç hukukuna uyması için çaba yürüten Hakkari halkının iradesi olan Leyla Güven’in sesinin duyulmasıdır. Bireye özgü yasalar olamaz ama hepiniz biliyorsunuz bugün artık bireye özgü yasalar var. İmralı'da büyük bir tecrit var. Her tutuklu ve hükümlünün birçok hakkı vardır. Özellikle 2015’ten bu yana mutlak bir tecrit uygulanıyor. Bu tecride karşı toplamda 315 kişi açlık grevine girmiştir. Tek istekleri tecridin kaldırılmasıdır. Biz de diyoruz ki; Tecrit kalksın Leyla yaşasın. Ülkeyi yönetenler en çok insanların yaşamını önemsemelidirler. Ancak hukuku, yasayı hiçe sayan İçişleri Bakanı, insanların yaşamı için yürümek isteyenlerin yürümesi için ‘yürütürsem adam değilim’ diyor. Bunlar insan hayatına zerre kadar değer vermiyor. Bu ülkede bu binanın önüne polis gücünü yıkmak neyin nesidir. Bizim amacımız insanları yaşatmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Ancak bugün ben milletvekili olarak dahi bunu yapamıyorum. Benim yürümem engelleniyorsa bu ülkede hukuktan bahsetmek mümkün değildir."

Daha sonra resmi plakalı makam aracına binen HDP'li Milletvekili Mahmut Toğrul, il binasının girişinde bulunan polis araçlarının çekilmesiyle alandan ayrıldı.

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