HABER

Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin açıklama

24.05.2019 21:28 | Son Güncelleme

Öcalan’ın avukatlarının kendisini ziyaret ederek, mesajını ilettiklerini belirten Leyla Güven, kendisinin de en kısa zamanda konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Leyla Güven’in PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 197 gündür sürdürdüğü açlık grevine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının kendisini ziyaret edip Öcalan’ın mesajını ilettiklerini belirten Güven, "Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içerisindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öcalan'ın savunmasını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu tarafından Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada ise 22 Mayıs’ta Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin "Müvekkilimizin açlık grevlerine ilişkin görüşlerini yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunu merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız" denildi.

Avukatları ile 8 yıldan bu yana ilk kez 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştiren Öcalan, açlık grevlerine ilişkin, "Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları herşeyin üstündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan’ın avukatları bu görüşmeden 20 gün sonra 22 Mayıs’ta ikinci bir görüşme için İmralı’ya gitmişti.

DW / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!
Trump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzniTrump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Donald Trump onay verdi! ABD ek asker gönderiyor

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Fransa’nın Lyon kentinde patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

12 yaşındaki makyaj fenomeninin doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.