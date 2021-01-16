Leyla Güven’in PKK desteği terörist raporlarında tescillendi

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan HDP milletvekillerinin dağılma noktasında olan örgüt mensuplarına nasıl cesaret verdiği operasyonlarda ele geçirilen raporlarla gözler önüne serildi. Ele geçirilen raporlarda, HDP Hakkari Milletvekili olan ve milletvekilliği düşürülen Leyla Güven’in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için açlık eylemi başladığı ortaya çıktı.

Bulduğu her fırsatta terör örgütü PKK/KCK hakkında övücü söylemlerde bulunan ve dağa katılımları destekleyen açıklamalar yapan, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan Leyla Güven’in kışkırtıcı açıklamaları terör örgütünden ele geçen raporlarla doğrulandı.

Gabar’da etkisiz hale getirilen teröristlerin yazdıkları raporlar ele geçti

Yeni yılın ilk günlerinde Şırnak İl jandarma Komutanlığınca Gabar’da Yıldırım operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, “2021’de kahramanlarımız Gabar Dağı’ndan ilk haberi verdi, inlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin” diyerek paylaştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinde turuncu kategorideki Fırat Şah kod adlı İbrahim İldeniz, Serhildan Cudi kod adlı Muhammet Şirin Anakin, Mervan Kerkük kod adlı Zana Hazi adlı teröristlerin yazdığı “Botan saha komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur” adlı raporlar ele geçirildi.

Huzursuz olan örgüt mensupları Leyla Güven’den yüz buldu

Teröristlerin, moral ve motivasyon kaybı yaşayan örgüt mensuplarının durumu hakkında üst yöneticilerine hitaben yazdıkları raporlarda, örgütün operasyonlarla iyice köşeye sıkıştığı ifade ediliyor. Raporlarda, örgütün varlığını sürdürebilmek ve huzursuz olan teröristleri örgüt içerisinde bir arada tutmak için HDP milletvekili Leyla Güven’in nasıl devreye girdiği anlatılıyor.

Teröristler tarafından bizzat el yazısıyla yazılan raporlarda, Leyla Güven’in milletvekili olduğu dönemde başlattığı açlık eyleminin teröristlerde olumlu etki oluşturduğu ve teröristlerin 2019 yılına daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade ediliyor.

Yine teröristler tarafından yazılan raporlarda, Leyla Güven öncülüğünde başlayan açlık eylemlerinin Irak, İran ve Suriye ile Avrupa ülkelerinde de yayılarak yurtdışında da kamuoyu oluşturduğu anlatılıyor.

HDP 27’nci dönem Hakkari Milletvekili olan ve 04 Haziran 2020 tarihinde Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven, halen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.

