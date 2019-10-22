"Leyla ile Mecnun" izleyiciden tam not aldı

Ankara Devlet Tiyatrosunca, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İskender Pala'nın yazdığı oyun, sade dans düzeni, dekor, ilgi çekici ışık tasarımı ve dönemi yansıtan kostümleriyle büyük bir aşkı anlatıyor.

Eserin yazarı İskender Pala, bu akşam Küçük Tiyatro'da yapılan prömiyer sonrasındaki konuşmasında, "Fuzuli'nin ruhu şad olsun. Bize böyle bir eser bırakmış. Onun yaptığının sadece işçiliğini yapabildim. Eserler ona aittir, bizimki sadece sahneye uyarlaması." dedi.

Pala, eseri beğendiğini belirterek, "Oyuncular son derece başarılıydı. Çok güzel bir oyun olmuş. İnşallah izleyici de beğenir ve sürer. Yönetmenin yorumu şüphesiz her oyunda vardır. O yorum esere değer katacak şekildedir. Bir yazar, hayal ettiğinin bazen sahnede daha güzelini görür. Bazen değişiğini görür. Bunlar yorumcunun, yani yönetmenin takdiridir. Bu bakımdan oyunu güzel ve iyi buldum." diye konuştu.

Leyla ile Mecnun'un, Türkiye medeniyetini yüzyıllar boyu harmanladığını, nesilleri birbirine bağladığını dile getiren Pala, sıradan bir hikaye ve masal olmadığını, sahnelerde bu eserin oynanmasının izleyiciye değer katacağını ifade etti.