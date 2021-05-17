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Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
17.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun adlı dizisinin yeniden ekranlara döneceğinin sinyalinin verilmesinin ardından araştırılma konusu oldu. Peki Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? Detaylar haberimizde...

Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı süre boyunca izlenme rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan müjdeyi verdi. Dizinin yeniden başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Taylan'ın ardından fenomen dizi araştırılma konusu edildi. Peki Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

LEYLA İLE MECNUN TEKRAR MI BAŞLIYOR 2021?

Geçtiğimiz aylarda Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar çekileceği iddia edilmişti. Ancak ne oyunculardan ne de yapımcıdan konuya ilişkin net bir bilgi verilmemişti. Ortaya atılan iddia dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük bir heyecanlandırsa da bir karşılık bulamamıştı. Uzun süredir ortaya atılan iddialara karşılık ise dizinin sevilen oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi. Önceki gün "Benim İstanbul'um" adlı programa konuk olan usta oyuncu Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını belirtti.

Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021?Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Verdiği müjdeli haberin ardından Ahmet Mümtaz Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" ifadelerini kullandı.
Yeniden sete çıkacaklarının altını çizen Taylan, yine yönetmen Onur Ünlü ve senarist Burak Aksak ortaklığında bir senaryo
ile yola devam edeceklerini de belirtti.
Öte yandan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve kendisini izletmeyi başaran dizinin yeni oyuncuları merak konusu olurken,
"Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir." demesiyle aynı ekiple yola devam edileceğini de açıklamış oldu.

Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor 2021?Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?


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