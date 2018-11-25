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Leyla Lydia Tuğutlu evleniyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye eski güzellerinden Leyla Lydia Tuğutlu evleniyor mu? Ünlü oyuncu evlilik ile ilgili sorulara "kısmet" yanıtını verdi

Leyla Lydia Tuğutlu evleniyor mu?

Alman asıllı Türk oyuncu ve Türkiye eski güzellerinden Leyla Lydia Tuğutlu önceki gün sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Bir mağazada mutfak aletleri bakan Leyla Lydia Tuğutlu ve sevgilisi, objektiflere poz verdiği sırada gazetecilerin yönelttiği “Yakın zamanda evlilik var galibi?” sorusuna “Yakın zamanda evlilik yok. Kısmet bu işler” şeklinde yanıt verdiler.

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Bu arada güzel oyuncu, evinde eksik mutfak aletlerin olduğu için alışverişe çıktıklarını ve sevgilisi Ceyhun Ergin’in yardım ettiğini belirtti.

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