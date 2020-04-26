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Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 07:12 | Son Güncelleme

İsveç’te koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Emrullah Gülüşken’in İsveç’te ambulans uçağa bindirilme anları böyle görüntülendi.

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken'in koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen evine geri gönderildi.

KIZLARI TÜRKİYE'YE SESLENDİ

Bunun üzerine Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye'ye seslendi. Samira Gülüşken, "Ailemle birlikte İsveç’te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli, lütfen" mesajını paylaştı. Leyla Gülüşken de video paylaşarak, Türkiye’ye seslenip yardım çağrısında bulundu.

BAKAN KOCA DEVREYE GİRDİ

Samira ve Leyla Gülüşken’in çağrıları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samira Gülüşken'i arayarak babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Gülüşken ve çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut için sabah saatlerinde İstanbul'dan kalkan ambulans uçak İsveç'e hareket etti.

‘BABAN İÇİN HASTANEMİZ HAZIR’

Bakan Koca, Twitter hesabından, İsveç’e hareket eden uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler" mesajını paylaştı.

Leyla Gülüşken, Bakan Koca'nın paylaşımına yanıt vererek, "Sayın bakanım Allah bin kere razı olsun sizden. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum babam ve ailem adına. İyi ki varsınız. Bu süreçte bize her koşulda yardım ettiğiniz için size minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bu arada, koronavirüs testi pozitif çıkan Emrullah Gülüşken’in İsveç’e inen ambulans uçağa bindirilme anları görüntülendi. Uçağın, saat 15.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na ineceği öğrenildi.

'DEVLETİMİZ BU DURUMA DUYARSIZ KALMADI'

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç’te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken'in Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey’i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz."

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