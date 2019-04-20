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Leyla Şahin Usta'dan Altay'a "hayırlı olsun" ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Leyla Şahin Usta'dan Altay'a "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Usta, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, büyükşehirler arasında en yüksek oyu alarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Altay'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Altay'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uğur İbrahim Altay ise ortak akıl ile hareket ederek daha güçlü bir Konya için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

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Leyla Şahin Usta Uğur İbrahim Altay

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