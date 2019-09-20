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Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

BAKANLIK AVUKATI DURUŞMADA Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, bir saatlik molanın ardından tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (3)

BAKANLIK AVUKATI DURUŞMADA
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, bir saatlik molanın ardından tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Mahkeme heyeti, bakanlığın davaya katılmasına dair talebini kabul etti. Ağrı Barosu'nun davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, UCİM, Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Van Baroları'nın talebini ise reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmada arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik güçlerini dinlemeye başladı.
UCİM BAŞKANI SAADET ÖZKAN'DAN TWITTER MESAJI
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, twitter hesabından "'Leyla'nın ailesi şikayetçi olmadığı için şu anda çocuğun avukatı davaya katılamadı. UCİM Hukuk, Ağrı Barosu, Van Barosu, Erzurum Barosu'nun müdahillik talepleri kabul edilmezse ne yapacağız? Leyla burada yalnız kalmamalı" mesajını paylaştı. Twitter mesajında anne Şükran Aydemir'in sözlerihni paylaşan Özkan, "Leyla'nın annesinin sözleri: Benim 6 çocuğum var önce Allah'a, sonra devlete ve hakim bey size güveniyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Ağlıyor ama konuşamıyor, kahrolduk" ifadesini kullandı.
UCİM Başkanı Özkan, bir başka twitter mesajanda; "Leyla davasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık avukatları da davaya geldiler, katılma talebinde bulundular. Şu anda tanıklar dinleniyor. Katılım talebimizin kabulunu istiyoruz" dedi.
Özkan, öğleden sonraki duruşma görülürken paylaştığı mesajında ise şunları kaydetti:
"16 tanık dinleniyor. Bizler Leyla'nın annesine söz verdik. Davada devamlı dua okuyor, konuşamıyor ama biz onun sesi olacağız. Bugün buradayız. Masum bir çocuğa bunu yapanlar adalet önünde hesap verecekler."

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