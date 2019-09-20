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Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

AMCA TUTUKLANDI Ağrı'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi.

Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)

AMCA TUTUKLANDI
Ağrı'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma sonunda heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 5 tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının da devam ettirilmesini uygun buldu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat'a ertelendi. Tutuklanma kararı sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları duruşma salonu önünde fenalık geçirdi. Karara tepki gösteren aile, ağlayarak adliyeden çıktı. Davanın diğer tutuksuz sanığı amca Musa Aydemir de ağabeyinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Adliye çıkışı Musa Aydemir, "Tebrikler savcılığın çalışmadığı ve soruşturmayı yürütmediği ve şuan da tutukluların olduğu bir adalet gördüğünüz gibi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (4)

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