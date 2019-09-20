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Leyla’nın ailesi şikayetçi olmadı, avukat duruşmaya katılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ağrı’da, Leyla Aydemir’in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1’i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.

Leyla’nın ailesi şikayetçi olmadı, avukat duruşmaya katılmadı

Ağrı’da, Leyla Aydemir’in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1’i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Aydemir ailesinin avukatlarının katılmadığı duruşmaya katılan anne-babaya mahkemede şikayetçi olup olmadığı sorulacak.
Öte yandan, olay günü minik Leyla’nın videosunu çeken amca Musa Aydemir’de duruşmada ifade verdi. Musa Aydemir, hakim karşısında yaptığı savunmada, 18 gün boyunca geceleri az uyuyarak sürekli Leyla’yı aradığını söyledi. Leyla’yı çok sevdiğini ve bu yüzden her zaman videosunu çektiğini ve olay günü videoyu çektikten sonra bahçeye bırakıp çay içmeye gittiğini belirtti. Savunmanın devamında Musa Aydemir Leyla’nın annesi Şükran Aydemir’in kaynanası Zeynep Aydemir ile dargın olduğunu bayramda bu dargınlığa rağmen köye geldiğini söyledi. Ayrıca iddianamede yer alan miras kavgası ile ilgili olarak aralarında miras ile ilgili bir kavganın olmasını kabul etmedi.

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