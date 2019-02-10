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Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

ADANA'da özel hastanede 29 Ocak günü burun ameliyatı olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24) mezarına beyaz gelinlik örten dayısı, "Üniversiteyi bitirdikten sonra mutlu bir yuva kurma hayali vardı, gerçekleştiremeden melek olup aramızdan ayrıldı" dedi.

Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu

Can ÇELİK- Ceyhun/ADANA, (DHA)- ADANA'da özel hastanede 29 Ocak günü burun ameliyatı olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24) mezarına beyaz gelinlik örten dayısı, "Üniversiteyi bitirdikten sonra mutlu bir yuva kurma hayali vardı, gerçekleştiremeden melek olup aramızdan ayrıldı" dedi.
Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.
KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ
Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, geceyarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.
Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Kısa süre burada bekletilenh cenaza ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardınmdan Leyla Sönmez, toprağa verildi.
'MUTLU BİR YUVA KURMAK İSTİYORDU'
Genç kızın mezarını hergün ziyaret ettiklerini ve acılarının hergün daha da fazla arttığını söyleyen Leyla Sönmez'in dayısı Bilal Sönmez, "Üniversiteyi bitirip, mutlu bir yuva kurma hayali vardı. Ailesini mutlu etmek eğitimi için harcadıkları emeğin karşılığını vermek istiyordu. Üzerinde göreceğimiz beyaz gelinliği şuan toprağına giydirdik. Leyla'mız hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu ve aramızdan ayrıldı" dedi.

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Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu

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