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Leyla’ya doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yeni ‘yüz’ bekleyen Leyla Demirci’nin 21’inci yaş günü bir grup gönüllü tarafından kutlandı.İhlas Haber Ajansı’nın “Leyla yeni ‘yüz’ bekliyor” haberiyle gündeme getirdiği Leyla Demirci için Kahramanmaraş’ta Ahbaplar adlı grup tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Leyla’ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta yeni ‘yüz’ bekleyen Leyla Demirci’nin 21’inci yaş günü bir grup gönüllü tarafından kutlandı.
İhlas Haber Ajansı’nın “Leyla yeni ‘yüz’ bekliyor” haberiyle gündeme getirdiği Leyla Demirci için Kahramanmaraş’ta Ahbaplar adlı grup tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Bir kafede yapılan doğum günü sürprizine Leyla Demirci’nin babası Said ve annesi Ülfet Demirci ile grup üyeleri katıldı. Leyla, 21’inci yaş günü kutlamasında hazırlanan pastayı keserek, sevindiğini ve mutlu olduğunu söyledi.
Bu arada, Leyla’nın Antalya’da tedavisinin devam ettiği ve yakın zamanda kafasındaki yanıkların estetik ameliyatı ile giderileceği öğrenildi. Yeni yüz beklemeye devam eden Leyla, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo sonrası beşiğine yatırılmış ve üzerindeki eşarbın alev alması sonucu yüz ve kafa derisi yanmıştı.

Leyla’ya doğum günü sürprizi

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