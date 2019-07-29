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Leylek için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kiralanan vinç ile kurtarıldı.Akçadağ ilçesinde elektrik direği üzerinde yuva yapan bir leyleğin ayağı ipe takıldı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kiralanan vinç ile kurtarıldı.
Akçadağ ilçesinde elektrik direği üzerinde yuva yapan bir leyleğin ayağı ipe takıldı. Mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu yaban hayat kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ağaçlık alanda bulunan elektrik direğinde mahsur kalan leyleğin kurtarılması için bir vince ihtiyaç olduğunu belirledi. Bunun üzerine görevliler 3 gündür direkte mahsur kaldığı belirlenen leylek için bir vinç kiraladı.
Kiralanan vinç yardımı ile leylek mahsur kaldığı yerden kurtarılarak şube müdürlüğünde tedavi altına alındı. Leylek tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Vatandaşlar, leylek için seferber olan müdürlük yetkililerine örnek davranışları için teşekkür etti.

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