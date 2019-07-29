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Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir akaryakıt istasyonunda lokantaya giren balaban kuşu, yakalanıp, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir akaryakıt istasyonunda lokantaya giren balaban kuşu, yakalanıp, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. İşletme sahipi Adar Bayrak, kuşu önce leylek yavrusu sandıklarını, internetten yaptıkları araştırmada ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki akaryakıt istasyonu çalışanları, işletmedeki lokantada bir kuş fark etti. Çalışanlar, yakaladıkları kuşu, leylek yavrusu zannetti. Ancak internetten araştırma yaptıklarında kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bataklıklarda yaşayıp, balıkla beslenen balaban kuşu olduğunu gördüler. İşletme sahibi Adar Bayrak, kuşa balık verip besledi.
Bayrak, kuşu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına teslim ettiklerini ifade ederek, "İşletmemize gelen kuşu önce leylek yavrusu sandık. İnternetten araştırdık ve balaban kuşu olduğunu öğrendik. Nesli tükenmek üzereymiş. Bataklık alanlarda yaşıyormuş. Balıkla beslendiğini öğrendikten sonra balıkla besledik. Daha sonra hayvan barınağını arayıp, balabanı onlara teslim ettik" diye konuştu.

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Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktıLeylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktıLeylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

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