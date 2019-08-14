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Leylekler için elektrikler kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan leyleklerin güvenliği için bazı mahallelerde 12 saat elektrik kesintisine gidildi.

Leylekler için elektrikler kesildi

Hüseyin EMCAN/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan leyleklerin güvenliği için bazı mahallelerde 12 saat elektrik kesintisine gidildi.
İlçeye bağlı kırsal Pelitören, Karacalar, Derecikören mahallelerinde göç yolu üzerinde olan leylekler, elektrik direklerine kondu. Durumu fark eden vatandaşlar elektrik dağıtım firmasına haber verdi. Leyleklerin elektrik akımına kapılıp, ölmemesi için 12 saat elektrik kesintine gidildi. Leyleklerin göç yollarına devam etmesiyle 3 mahalleye yeniden elektrik verildi.
Sındırgı Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yavaş, "Leyleklerin can güvenliği için elektrikler 12 saat boyunca kesildi. Sındırgı’da yaşayan vatandaşlarımız bu duruma alışkın. İlçemizin tanıtım logolarında da leylekler bulunmakta. İlçemizin çeşitli yerlerinde oluşturulan leylek yuvalarının haricinde, yeni belediye binamızın projesinde de leylek yuvası yer alıyor. Çalışmalarından dolayı elektrik firmasına ve yine duyarlı, doğaya hoşgörülü davranışlarından dolayı bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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Leylekler için elektrikler kesildiLeylekler için elektrikler kesildiLeylekler için elektrikler kesildiLeylekler için elektrikler kesildi

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