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Leylekler İstanbul semalarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

YAZ mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)- YAZ mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Aynı yöne kanat çırpan yüzlerce leylek İstanbul semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu yönleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. Göç rotası Tarihi Yarımada üzerinden geçen leyleklerin yolculuğu Fatih'te kameralara yansıdı. Yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yönde kanat çırptığı göç, gökyüzünde sahnelenen görsel bir şöleni andırdı.

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