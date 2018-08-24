- LEYLEKLERİN GÖÇÜ KAMERADA 

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
Sonbahara doğru göç etmeye başlayan leylekler, Zeytinburnu sahili üzerinde görüldü. Binlerce leylek sürüsü, Zeytinburnu semalarından geçerken görüntülendi. Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.
Görüntü Dökümü
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-Leylek sürülerinin gidişi
-Konutlar ve sahil üzerinden görüntüleri
-Genel ve detaylar
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