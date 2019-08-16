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Leyleklerin sıcak diyarlara göçü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Her yıl bahardan yaz sonuna kadar Kars'ta konaklayan leylekler, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç yolculuğuna başladı - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Leylekler besinin bol olduğu alanlarda özellikle biçilen çayırların, nehirlerin yanlarında görülüyor. Buralarda besin depoladıktan sonra göç yolculuğuna başlıyor"

Her yıl bahardan yaz sonuna kadar Kars'ta konaklayan leylekler, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırptı.

Yaz mevsimini Kars Çayı ve Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün çayırlık alanında geçiren leylekler, kışı sıcak bölgelerde geçirmek için dönüş yoluna geçti.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların göç etmeye başladıklarını ve bunun ilk habercisinin sulak alanlarda toplanan leylekler olduğunu söyledi.

Göç yolundaki leyleklerin kışlama bölgeleri olan Afrika'ya doğru yol alacaklarını belirten Çoban, "Leylekler besinin bol olduğu alanlarda özellikle biçilen çayırların, nehirlerin yanlarında görülüyor. Buralarda besin depoladıktan sonra göç yolculuğuna başlıyor." dedi.

Çoban, bu göçün takibi için KuzeyDoğa Derneği, Iğdır Üniversitesi ve İspanya'dan gelen bir halkalama uzmanı ile çalışma başlattıklarını vurgulayarak, "Iğdır'da yavru leyleklerin ayağına Türkiye halkaları takıldı. Bu halkalarla leyleklerin hangi ülkelere ne zaman göç ettikleri takip edilecek. Bu takibin sonunda kuşların bizim ülkemize geri gelip gelmediği, göç yolunda nelerle karşılaşıyorlar bunlar ortaya çıkacak." diye konuştu.

Yaptıkları halkalama çalışmasının sonuç vermeye başladığını anlatan Çoban, halkaladıkları bir leyleğin Ermenistan'da elektrik direğine çarparak öldüğünü kaydetti.

Olayın kendilerini üzdüğünü aktaran Çoban, "Ülkemiz özellikle Iğdır ve Kars leylekler için çok önemli noktalar. Besinin bol olduğu göç dönemlerinde benzin istasyonu görünen noktalar ve bu alanların korunması bu kuşların Afrika'ya güvenli gitmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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