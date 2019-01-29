Lezginka, danslarıyla büyüledi

İSTANBUL (AA) - Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, Türkiye ile Rusya arasındaki "2019 Kültür - Turizm yılı" anlaşması dolayısıyla sunduğu özel gösteriyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki gösteride, Lezginka, "Rutullerin Dansı", "Gorski Dansı", "Köyde Şenlik", "Kumukların Dansı", "Dağlıların Dansı", "Nogayların Dansı" ve “Selam Dansı"nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergiledi.

Lezginka Türkiye Temsilcisi Gazi Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun 27 yıl aradan sonra ilk kez 2017'de Türkiye'ye geldiğini belirterek, "60. sanat yılında dünya turnesine Türkiye'den başladılar. Türkiye ve Rusya arasında Cumhurbaşkanlarımız tarafından bu yıl kültür ve turizm yılı ilan edildi. Bu kapsamda yapılan etkinliklerin ilkini de Lezginka Türkiye'ye gelerek başlatmış oldu." dedi.

Aydemir, sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, gösterinin 28 Ocak'ta Bursa'da da yapılacağını söyledi.

Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100'den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.

"Lezginka" adıyla 1958 yılında kurulan Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu'nun başkanlığını, 1993 yılından bu yana Rusya Federasyonu onur ödülü sahibi ve kültür emekçisi Canbolat Magomedov üstlenirken, sanat yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu onur sanatçısı Zalimhan Hangereyev yapıyor.

Lezginka, gösterisini yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tekrar sahneleyecek.

