Leziz bir pazar kahvaltısı için birbirinden kolay 6 tarif

"Kahvaltıda ne pişirsem?" sorusu pazar günlerinin en çok araştırılan sorularında oluyor. Pazar günleri sofranızda patates tava, salçalı sosis, domatesli yumurta gibi leziz olduğu kadar pratik tariflere yer verebilirsiniz.

PATATES TAVA MALZEMELERİ

3 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

Kaşar peyniri

Karabiber

1 yemek kaşığı nişasta

Tuz

Sıvı yağ

Pul biber

PATATES TAVA TARİFİ

Patatesleri rendeleyin, soğuk suyun içinde 5 dakika tutun. Ardından suyunu sıkın ve kaba alın. Üzerine nişasta ekleyin, karıştırın. 1 kasede baharat ve yumurtayı karıştırın. Çırpılan yumurtaları patatesle karıştırın ve tavaya 2 -3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirin ve harcın yarısını tavaya bastırarak yerleştirin. Arasına peynir koyun, kalan harcı da koyun ve kısık ateşte üstü kapalı pişirin. Pişirirken kapağı kapalı tutun. Afiyet olsun...

SOĞAN KAVURMASI MALZEMELERİ

4 adet büyük kuru soğan

Pul biber

3 diş sarımsak

Karabiber

5- 6 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet taze nane

5 adet yumurta

Biraz kasar peyniri rendesi

Tuz

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

SOĞAN KAVURMASI TARİFİ

Soğanların kabuklarını soyun ve yarım ay şeklinde doğrayın. Tavaya sıvı yağ dökün ve soğanı, sarımsağı ekleyin. Sotelemeye başlayın. Domatesin kabuklarını doğrayın ve ilave edip sotelemeye devam edin. Domatesler suyunu çekince karabiber, tuz, pul biber ve minik doğranmış maydanoz ve naneyi ekleyin. Karıştırın ve tavayı kapatıp pişmesini bekleyin. En son, rendelenen kaşar peynirini ekleyin ve 5-6 dakika daha pişirin.

DOMATESLİ YUMURTA MALZEMELERİ

1 büyük domates

Tuz karabiber kekik arzuya göre pul biber

1 diş sarımsak

Rende kaşar

1 yemek kaşığı tereyağı

1 -2 adet yumurta

DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ

Tereyağını teflon tavada eritin. Domatesleri dilim dilim kesin ve tavaya alın. Üzerlerine, rendelenmiş sarımsakları ilave edin. Domatesin alt kısmı kızardığında her domatesi çevirin ve üzerine baharatlardan serpiştirin. Ardından ortasına yumurta veya yumurtaları kırın ve domateslerin üzerine az miktarda kaşar rendesi serpip kaşar eriyene dek bekletin.

LAVAŞ OMLET MALZEMELERİ

1 adet lavaş

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

LAVAŞ OMLET TARİFİ

Süt, yumurta ve tuzu karıştırın. Ardından tereyağını kızdırın ve karışımı ilave edin. Lavaşı üzerlerine koyun ve kapağı kapatın. Ocağın altını kısın 1 dakika geçtiğinde ters çevirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve kapağı tekrar kapatın, dakika sonra hazırlanacaktır.

DOMATESLİ PEYNİRLİ MALZEMELERİ

100 gr tereyağı ya da margarin(soğuk)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı biberiye

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket krema (200 ml)

100 gr beyaz peynir

10-12 adet kiraz domates

DOMATESLİ PEYNİRLİ TARİFİ

Soğuk yağı kare halinde kesin ve diğer malzemelerle karıştırın, hamur elde edin. Ancak fazla yoğurmayın çünkü yağ yumuşayabilir ve daha fazla un gerekebilir. Hamurları yuvarlak kalıba eşit olarak yayın. Kenarları hafif yukarı kaldırın. Hamuru çatal ile birkaç kez delin, üzerine krema ve beyaz peynir ilave edin. Kiraz domatesleri ikiye bölün ve üzerlerine dizin. Tuz, zeytinyağı ve biberiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika pişirin.

SALÇALI SOSİS MALZEMELERİ

250 gram kokteyl sosis

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1-2 adet nane yaprağı (isteğe göre)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

SALÇALI SOSİS TARİFİ

Sosislerin iki kenarına çarpı şeklinde çizikler atın. Tavanın içine zeytinyağı alın ve ısınınca salça ekleyin. Sonrasında sıcak su ve baharat ekleyin. 10 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun...





