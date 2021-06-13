Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelir kaybına uğrayan esnafa destek olmak amacıyla Lezzet Ankara adıyla bir proje başlattı. Projeyi kendi sosyal medya hesabından duyuran Mansur Yavaş, Lezzet Ankara projesi ile komisyonsuz yemek sipariş portalı oluşturmayı amaçlıyor. Yemek Sepeti’ne rakip olan Lezzet Ankara, nasıl kullanılıyor?

LEZZET ANKARA NEDİR?

Pandemi sürecinde özellikle esnaflar çok zor zamanlar geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Başkan Mansur Yavaş, pandemi döneminde belediye imkanları ile pek çok proje hayata geçirerek ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa destek oldu.

Gelir kaybına uğrayan esnaf için Lezzet Ankara adıyla yeni bir projeye imza atan Mansur Yavaş, projesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yüzde 0 komisyonla esnafın alın terini korumak amacıyla hayata geçirilen proje, Yemek Sepeti’ne rakip oldu.

Mansur Yavaş, Lezzet Ankara’nın tanıtımını yaptığı Twitter paylaşımında,

“Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.

İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.