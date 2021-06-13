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Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur?

13.06.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle pandemi döneminde zor zamanlar geçiren esnaf için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Pandemi döneminde belediye bütçesi ile elinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışan Mansur Yavaş, bu sefer de Lezzet Ankara adı ile bir proje hayata geçirdi. Peki Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara’ya nasıl üye olunur?

Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelir kaybına uğrayan esnafa destek olmak amacıyla Lezzet Ankara adıyla bir proje başlattı. Projeyi kendi sosyal medya hesabından duyuran Mansur Yavaş, Lezzet Ankara projesi ile komisyonsuz yemek sipariş portalı oluşturmayı amaçlıyor. Yemek Sepeti’ne rakip olan Lezzet Ankara, nasıl kullanılıyor?

LEZZET ANKARA NEDİR?

Pandemi sürecinde özellikle esnaflar çok zor zamanlar geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Başkan Mansur Yavaş, pandemi döneminde belediye imkanları ile pek çok proje hayata geçirerek ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa destek oldu.

Gelir kaybına uğrayan esnaf için Lezzet Ankara adıyla yeni bir projeye imza atan Mansur Yavaş, projesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yüzde 0 komisyonla esnafın alın terini korumak amacıyla hayata geçirilen proje, Yemek Sepeti’ne rakip oldu.

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Mansur Yavaş, Lezzet Ankara’nın tanıtımını yaptığı Twitter paylaşımında,
“Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.

İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ankara'daki lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet eden Yavaş, uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini duyurdu.

Lezzet Ankara restoran kaydı için TIKLAYIN!

Lezzet Ankara üye olmak için TIKLAYIN!

“RAKİP OLMAYAN BİR BELEDİYE KALMIŞTI!”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin projesini duyurmasının ardından, 2015 yılında Alman Deliveryhero'ya 589 milyon dolara satılarak o dönem Türkiye'nin en değerli girişimi unvanını alan Yemeksepeti'nden ise yanıt geldi.

nevzat aydın

Yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Mansur Yavaş'ın ‘Lezzet Ankara’ projesini paylaştığı twitter mesajının altına, "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı.

Aydın daha sonra, Lezzet Ankara paylaşımının altına “Rakip olmayan bir Devlet kalmıştı” yorumunu bıraktı.

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Mansur Yavaş

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