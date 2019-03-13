"Lezzet Arası" artık Bursa’da

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Bursa Nilüfer’deki hipermarketini yenileyerek “Alışverişi Yeniden Keşfedin” sloganıyla hizmete açtı. Nilüfer CarrefourSA Hiper’in sunduğu bir diğer yenilik ise, müşterilerin yeme-içme tercihlerine özgürlük getiren gastronomik yaşam alanı "Lezzet Arası" restoranı oldu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Bursa Nilüfer’deki hipermarketini reyonlarından hizmet anlayışına kadar yenileyerek müşterileriyle buluşturdu. Bursa Nilüfer CarrefourSA Hiper’in yeniliklerini anlatmak üzere CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Gurme Yazar Mehmet Yaşin ve Şef Vedat Başaran, basın mensuplarıyla Lezzet Arası restoranında bir araya geldi.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Bursalıları alışverişi yeniden keşfetmeye çağırarak, şunları söyledi:

“Bursa’da hiper, süper, mini formatlarımız ile toplamda 10 marketimizle hizmet veriyoruz. Bursa Nilüfer Hiper’i yenileyerek müşterilerimiz ile daha teknolojik, daha kaliteli, daha çeşitli ürün gamına sahip yeni hiper market formatımızı buluşturduk. Taze ve bol çeşitli ürünleri, uygun fiyat politikası, keyifli alışveriş atmosferi ile yeni bir hiper market haline getirdik. Yerli tohumdan üretilen yaş sebze - meyvelerin yer aldığı taze gıda reyonu, kaynağı belli ve yüzde yüz yerli besi etlerin satışa sunulduğu kasap reyonu, yılın her günü taze mevsim balıklarının yer aldığı deniz mahsulleri reyonu, kendi üretimimiz olan unlu mamullerden oluşan pastane reyonu başta olmak üzere küçük ev aletlerinden elektroniğe, beyaz eşyadan tekstile ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Tüm bu farklılıkları deneyimlemeleri adına Bursalıları, Nilüfer Hiper’e davet ediyoruz.”

Türkiye’de bir ilk imza atarak hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturan Lezzet Arası restoranını Bursa Nilüfer CarrefourSA Hiper’e de taşıdıklarını belirten Şenol Arpacı, “CarrefourSA olarak Bursalıları en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası ile tanıştırdık. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında mevcut hipermarket restoranlarımızı, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çeviriyoruz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası’nın mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme - içme tercihlerine özgürlük getirdik. Lezzet Arası restoranlarımız, gün geçtikçe artan bir ilgiye sahip. Artık müşterilerimiz, alışverişin dışında yemek ihtiyacını da Lezzet Arası’ndan gidermeye başladı. Lezzet Arası restoranlarında hafta içi günlük ortalama 4 bin 200, hafta sonu da günlük ortalama 7 bin kişiye nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme - içme imkânı sunuyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 TL’ye karnınızı doyurabiliyorsunuz. Türkiye’nin en hesaplı restoranı diyebileceğimiz Lezzet Arası’ndan hâlihazırda 8 hipermarketimizde bulunuyor” dedi.

Şef Vedat Başaran da, CarrefourSA’nın günlük olarak, taze taze üretilen ürünlerini ve reyonlarında yer alan zengin ürün çeşitlerini tüketicilere restoran konsepti ile sunmak fikriyle yola çıktıklarını kaydetti. Başaran, “Siz seçin, biz pişirelim” mottosuyla oluşturdukları Lezzet Arası’nı bir restorandan da öte daha çok tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tanımlayabileceklerini belirtti.

Vedat Başaran, “Lezzet Arası ile tüketiciler hem uygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygun ürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Gurme Yazar Mehmet Yaşin ise, Lezzet Arası’na ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizde taze, hijyenik, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek en önemli konuların başında geliyor. Böylesi bir ihtiyacı karşılayan CarrefourSA’yı hem ülkemize hem de yurtdışına örnek olması dolayısıyla tebrik ediyorum. Keyifli olduğu kadar meşakkatli bir hizmet olan alışverişe renk katan konsepti ile Lezzet Arası, aklınızdan geçeni gönlünüzce yiyebileceğiniz bir özgürlük sunuyor. Gastronomide sınırların olmadığını düşünürsek Lezzet Arası, size bu özgürlüğü yaşatabilecek nadir mekânlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.”