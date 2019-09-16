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Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 13’sü düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 13’sü düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Yemek târifleri, yarışmalar, sokak oyunları ve konserlerle renklenen şenliğe katılanlar hem yerel lezzetlerin tadına baktı, hem de eğlenceli bir gün geçirdi.
Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde bu yıl 13.’sünü düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği büyük ilgi gördü. Aileleriyle Misi’ye gelen Bursalılar, Misi’nin tarihî dokusu ve doğal güzellikleri içinde keyifli bir gün geçirirken, kurulan stantlarda satışa sunulan ürünlerin de tadını çıkardı.
Kırsal mahallelerde üretimin ve kadın derneklerinin desteklenmesi ile unutulmaya yüz tutan yerel lezzetlerin yaşatılmasını hedefleyen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, mahalle sâkinlerince saatlerce dövülen keşkeklerin ikramı ile başladı. Mahallenin içinden geçen Nilüfer Çayı üzerindeki köprüde düzenlenen yumurta taşıma, yoğurt yeme, halat çekme ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarında ise çocuklar kadar büyükler de eğlendi.
Etkinlikler, Şef Emre İdrisoğlu’nun “yerel lezzetler” atölyesinde verdiği kuzu kavurmalı bal kabağı yahnisi târifi ile devam etti. Şenliğin, her yıl sonucu merakla takip edilen yemek yarışmaları bu yıl da büyük çekişmeye sahne oldu. Nilüfer’deki kadın dernekleri ve Misili kadınlar, hazırladıkları birbirinden özel yemekleri jürinin değerlendirmesine sundu.
Titiz değerlendirme sonucu Nilüfer Kadın Dernekleri Yemek Yarışması’nda baklalı yaprak sarması yemeği ile Kültür Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üçüncü, kuru erikli Osmanlı yahnisi ile Çalı Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ikinci oldu. Tuzda kuzu kol ve kestaneli, bademli pilav yemekleri ile Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği ise birinciliği elde etti.
Sadece Misili kadınların katıldığı Misi Yemek Yarışması’nda ise incirli sütlaç tatlısı ile Gülseren Özdemir üçüncü, şehzade kebabı ile yarışan Semra Zambak ikinci olurken, susam helvası ile yarışmaya katılan Şeniz Soylu ise birinciliği elde etti.
Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Engin Yener ve Dr. Sibel Özer’in de katıldığı şenliğin ödül töreninde Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem adına Başkan Vekili Feridun Uyruk söz aldı. Uyruk, “Tarihiyle, doğal güzellikleri ve müzeleriyle sanat köyüne dönüşen Misi’de olmak mutluluk verici. Biz Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ni, şehrimizin dünyaya açılan kapısı olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Misi Yerel Lezzetler Şenliği gibi sürdürülebilir faaliyetlerimiz, mahallelerimizdeki kültürün tanınmasını, yaygınlaşmasını sağlıyor. Toplumların en büyük hazinesi olan kültürü kalıcı kılıyor” dedi.
Ödül töreninin ardından sahne alan Misili gençler kısa bir konser verdi. Performanslarıyla izleyiciden tam not alan Misili gençlerin ardından sahne alan Bursalı müzik gurubu Sirius, şenliğin kapanışını gerçekleştirdi.

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi
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