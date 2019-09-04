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Lezzeti damak çatlatır: Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

Sakatat tarifleri arasında ilk sıralara yerleşen Arnavut ciğerinin lezzetine karşı koymak neredeyse imkansız! Osmanlı zamanından günümüze miras kalan bu enfes lezzetin püf noktalarını ve yapılışını sizler için derledik, buyursunlar.

Lezzeti damak çatlatır: Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Tadına doyum olmayan Arnavut ciğeri, adını Osmanlı döneminde bolca ciğer tüketen Arnavutlardan almıştır. Geçmişten günümüze miras kalan bu enfes lezzetin hem yapımı kolay hem de son derece besleyici.

MALZEMELER
Yarım kilo dana ciğeri
1,5 çay bardağı un
Bir tatlı kaşığı tuz
Pul biber
Bir tatlı kaşığı sumak
2 adet kırmızı soğan
1/2 demet maydanoz
2 adet patates

YAPILIŞI
Buradaki en önemli nokta ciğer zarının iyi bir şekilde temizlenmesi. Bu işlem için ciğeri alırken kasabınızdan rica edebilirsiniz.

İkinci önemli nokta ise soğanları 'öldürmek'. Piyazlık doğradığınız soğanları su dolu bir kaba koyun ve 2, 3 dakika kadar suyun için ovun. Böylelikle yumuşacık olup acı tadı da ortadan kalkacaktır. Süzdüğünüz soğanları sumakla birleştirin.

Sıra geldi ciğerleri kızartmaya. Minik küp şeklinde doğradığınız ciğerleri una bulayın ve bir kenarda hafifçe çırpın. Bu çırpma işlemini kevgir kullanarak yapabilirsiniz.,

Bol ve kızgın yağda ciğerleri pişirin. Ciğerler sertleşince ocaktan alın. Ciğerleri servis tabağına alın ve üzerine tuz, pul biberi ekleyin.

Patetesleri soyun. Dilerseniz küp şeklinde dilerseniz de uzun uzun olacak bir halde doğrayın ve kızartın.

Kızaran patatesleri ve sumaklı soğanları da tabağa alın.

Servis tabağının üzerine kıydığınız maydanozları ekleyin. Yemeğiniz hazır, afiyet olsun...


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