HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lezzetiyle damak çatlatıyor! İzmir’in 'bomba'sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı

Lezzetiyle damak çatlatıyor! İzmir’in 'bomba'sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Afyonkarahisar’da bir işletme, İzmir'in meşhur 'Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı üretti. İzmir’in Bomba Tatlısına rakip olarak görülen Afyonkarahisar’ın haşhaş kremalı bomba tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor.

Lezzetiyle damak çatlatıyor! İzmir’in 'bomba'sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı

İzmir’in yöresel yiyeceği ‘Bomba Tatlısı’na gastronomi şehri Afyonkarahisar’dan rakip çıktı. Kentteki bir işletme ‘İzmir Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı yaptı. İşletme kentin dünyaya ün salmış lezzetlerinden olan haşhaşı kullanarak ‘Bomba Tatlısı’ üretti. Mor haşhaş tohumuyla elde edilen yumuşak hamurun içerisine haşhaş kreması sıkılarak hazırlanan ‘Afyon Bomba Tatlısı’ tüketenlerin beğenisini topladı. Uzun denemeler sonrasında damak çatlatacak kıvama gelen ‘Afyon Bomba Tatlısı’ Erenler Mahallesi’nde bulunan işletmede yoğun ilgi görüyor.

'YÜZDE YÜZ DOĞAL ÜRÜNLER KULLANILDI'

İşletme Sahibi Süleyman Öz yaptığı açıklamada, daha önce İzmir Bombası üretimi yaptıklarını söyledi. Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri seçilmesinin ardından kente özgü yiyecek üretmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Öz şöyle devam etti:
AW136331_04
“İzmir Bombası’nı nasıl geliştirebiliriz?' diye düşünürken haşhaşellayla deneme yapmaya başladık. Denemelerimizde sonra biz bu ürünü tutturduk ve satışa sunduk. Daha sonra müşterilerimizden olumlu tepkiler geldi. Biz bunu Afyon’un yöresel ürünü olarak yüzde 100 doğal haşhaş ezmesiyle yaptık. İçinde katkı maddesi olmayan bu ürünü Afyon halkına sunmaya başladık. Tamamen doğal İzmir bombasına büyük bir rakip olarak çıkarttık. 2020’de Afyon’un gastronomi şehri seçilmesine bizim de bir faydamız olsun diye böyle bir ürün yaptık. İnşallah Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olur.”

'ÇİKOLATAYA GÖRE HAŞHAŞ DAHA SAĞLIKLI'

Üretilen Afyon bomba tatlısını Afyonkarahisar’ın yöresel ürünlerinin arasına sokmak istediklerine dikkat çeken Öz: “Haşhaş, Afyon’umuzun özel yöresel bir ürünü. Bu haşhaş 300 ton ağırlığındaki bir pres makinesiyle ezilerek hazırlanıyor. Yüzde 100 doğal, içinde bir katkı olmadığı için bu zaten sağlık açısından da faydalı bir ürün. Çikolataya nazaran daha farklı daha hafif bir ürün. Afyon’un kendi yöresel bir lezzeti olarak bu hale getirdik” dedi.

İşletmede Ustalık yapan Ahmet Kaya da, Afyon bomba tatlısını yapmak için 15-20 gün çalışma yaptıklarını söyledi. Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabi bu çalışmalarımızda İzmir Bombası’nı örnek aldık. Hamurumuzu yaparken hamurun içine haşhaş tanesi ilave ediyoruz. Bu hamurumuzun inceliğini de damak tadına göre ayarladık. Hamuru ince bir şekilde açıp içine haşhaş ezmesini koyduk. Çalışmamız sonrası güzel bir lezzet ortaya çıktı.”

Öte yandan, Afyon bomba tatlısının tadına bakanlar harika bir ürün olduğunu ifade ederek, tatlının Afyonkarahisar’ın yöresel yiyeceklerinin arasına yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Yanmaktan son anda kurtardılarYanmaktan son anda kurtardılar
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da 150 koyun yedikleri bitki yüzünden telef oldu
Şanlıurfa'da 150 koyun yedikleri bitki yüzünden telef oldu
Hatay'daki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağalar böyle kurtarıldı
Yanmaktan son anda kurtardılar
Adana'da börekçide silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Börekçide dehşet! Kurşun yağdırdılar
Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı
Nefes kesen kovalamaca! Trafiği birbirine kattı
Kötü koku ihbarına gelen polis, yaşlı adamı evinde ölü buldu
Komşularının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı
Yağmurdan kaçarken kanala düştü! O anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken hayatının şokunu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.