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Lezzetli cağ kebabının püf noktaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Erzurum’dan tüm ülkeye yayılan, genelde lavaş ekmeği ve soğanla servis edilen cağ kebabının lezzetli olması için püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden cağ kebabı restoran sahibi Erol Boztepe, bu kebap türünde en önemli unsurun odun ateşinde pişirilmesi olduğunu belirtti.Etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde cağ denilen küçük şişlere saplayıp bıçak ile yatay olarak kesilen Erzurum’un meşhur cağ kebabının bilinirliği tüm Türkiye’de her geçen gün daha da artıyor.

Lezzetli cağ kebabının püf noktaları

Erzurum’dan tüm ülkeye yayılan, genelde lavaş ekmeği ve soğanla servis edilen cağ kebabının lezzetli olması için püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden cağ kebabı restoran sahibi Erol Boztepe, bu kebap türünde en önemli unsurun odun ateşinde pişirilmesi olduğunu belirtti.
Etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde cağ denilen küçük şişlere saplayıp bıçak ile yatay olarak kesilen Erzurum’un meşhur cağ kebabının bilinirliği tüm Türkiye’de her geçen gün daha da artıyor. Buna ek olarak İstanbul’un çeşitli noktalarında daha sık görülmeye başlayan cağ kebabı restoranlarının sayısı da artışta. Yumuşacık eti, yanında gelen sıcacık lavaşı ile bir kere deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu lezzetin püf noktalarını anlatan Lezzet-i Şahika cağ kebabı restoranının sahibi Erol Boztepe, kendi restoranlarını diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği ise cağ kebabının odun ateşinde pişirilerek servis edilmesi şeklinde nitelendiriyor. Restoranının Başakşehir’e bağlı Şamlar köyünde ikinci şubesini açan Boztepe, en lezzetli cağ kebabının kıvırcık kuzu etinden yapıldığını ve İstanbul karmaşasından uzakta, doğayla iç içe olmak ve bu lezzet şölenini tatmak isteyen herkesi restoranlarına beklediklerini söyledi.

“En sağlıklı çağ kebabı odun ateşinde pişirilendir”
Cağ kebabı yapımında yumuşak olması nedeniyle kuzu etini tercih ettiklerini kaydeden Boztepe, “Bu kuzunun kıvırcık kuzu olması gerekiyor. Kuzunun sadece but kısımlarını kullanıyoruz. Çünkü kuzunun yağ oranının en dengeli olduğu bölümü but kısmıdır. Cağ kebabında yağlı eti fazla kullanmıyoruz. Ayrıca etin mutlaka sinirlerinden arındırılması ve en az bir gün önceden hazırlanması gerekiyor. Hazırlanan eti aparatlara takarak, odun ateşinde ocakta çevirerek pişiriyoruz. Pişen et, çağ şişlerine takılarak kesiliyor. Cağ kebabını tüp ateşinde pişirenler de var. Bu doğru değil. Cağ kebabının sağlıklı pişirildiği ortam odun ateşidir” dedi.

Lezzetli cağ kebabının püf noktaları

Lezzetli cağ kebabının püf noktaları

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