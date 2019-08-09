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Lezzetli kavurma yapmanın püf noktaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram sofralarının vazgeçilmesi olan kavurma ve tel kadayıfın püf noktalarını Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal tesislerinden Ensari Konağı’nın deneyimli aşçılarından Hamdi Basatlı,anlattı.Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram sofralarının vazgeçilmesi olan kavurma ve tel kadayıfın püf noktalarını Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal tesislerinden Ensari Konağı’nın deneyimli aşçılarından Hamdi Basatlı,anlattı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı dendiğinde ise ilk akla, sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlanan, bayramın da bir geleneği olan kavurma gelir. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmanın kokusu bayram sabahı tüm mutfakları sarar. Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal tesislerinden Ensari Konağı deneyimli aşçılarından Hamdi Basatlı, kavurma, kavurmanın olmazsa olmazı pilav ve bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden olan fıstıklı tel kadayıfın tarifini ve püf noktaları anlattı.
İyi bir kavurma için antrikot veya kontrafile tercih edilmeli
İyi bir kavurma için antrikot veya kontrafilenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Hamdi Usta, “Hayvanın sırt kısmından çıkan bonfile de tercih edilebilir. Buradan çıkan et sinirsiz ve daha yumuşak oluyor ama pahalı olduğu için çok tercih edilmiyor. Biz yumuşak olması için bonfile tercih ettik. Bir de etin yumuşak olması için dinlenmiş etin tercih edilmesi gerekir ama bayram sabahı yenen kavurma bizde gelenek olduğu için bekletilmiyor. Öncelikle yağımızın içine soğan ve sarımsak koyup pembeleşene kadar bekliyoruz. Malzemelerimiz pembeleştikten sonra kuşbaşı doğradığımız etlerimizi tenceremize atıyoruz. Sonra etimizin daha yumuşak olması için suyla çektirmemiz gerekiyor. Suyunu da çektikten sonra biberlerimizi atıp soteliyoruz. Tuzunu biberini de attıktan sonra yaklaşık 20 dakika içinde kavurmamız hazır hale geliyor” dedi.
Tel tel dökülen pilavın püf noktaları
Kavurmanın yanında en çok tercih edilen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pilavın püf noktalarını ise Hamdi usta, şu sözlerle anlatıyor: “Biz ölçü olarak beş kişilik bir pilav hazırladığımız için 500 gram pirince 50 gram şehriye ekledik. Malzemelerimizi kavurduktan sonra 1 litre suyumuzu ekliyoruz. Belli bir pişirme süresinden sonra pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 30 dakika sonra pilavımız servise hazır hale geliyor. Tel tel dökülen bir pilav için pilavı uzun süre kavurmak gerek, yoksa lapa olur.”
Bir lezzet klasiği fıstıklı tel kadayıf
Fıstıklı tel kadayıfın da tarifini veren Hamdi usta, “Fıstıklı tel kadayıfımız için 500 gram tereyağını ve 800 gram kadayıfı karıştırıyoruz. İyice harmanladıktan sonra kadayıfımızı tepsiye koyup, üzerine toz fıstığımızı serpiyoruz. Sonrasında üstüne tekrar tel kadayıf koyup iyice bastırıyoruz. Eğer bir gün önce yapıp üstüne ağırlık koyarsanız, kadayıf dağılmaz. Fırında 15 dakika altı 15 dakika üstü olmak üzere pişiriyoruz. Kadayıfı fırından çıkarttıktan sonra 1,5 litre su ve 1 kilo 300 gramdan hazırladığımızı şerbetimizi sıcak bir şekilde üzerine döküp servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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