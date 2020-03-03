LG 2020’de Öne Çıkacak Teknoloji Trendlerini Açıkladı

LG, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 sırasında duyurduğu üzere AI'ın ürün ekosistemine entegrasyonu için bir yol haritası sunuyor. Oluşturulan bu yaklaşım, ev ve iş yaşamını iyileştirmek için giderek daha gelişmiş cihazların kullanılmasına yardımcı olacak. Buna en güzel örneklerden biri olarak, akıllı ev verimliliğinin ölçütü olan, otomasyon ve ses tanıma yoluyla basit komutlar alan ThinQ klima gösterilebilir.

Bunu, yeni nesil R9 robot süpürge gibi ortamdan veri toplayan ve bu verilerle cihazların kullanıcının alışkanlıklarını öğrenmesini sağlayan, böylelikle kişiselleştirme yapabilen ürünler izliyor. İleri dönemde yapay zeka, son kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla, belirli davranış ve eğilimlerin nedenini algılamak için de kullanılacak. Gelecekte, deneysel öğrenme ile hipotezler yaratan ve ürünlerin çalışma şeklini iyileştiren yapay zeka formları görebileceğiz.

Yapay Zeka Espor Dünyasında da Yerini Aldı!

Nesnelerin İnterneti'ni AI'ya bağlayarak, farklı teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin akıllı evle uyum içerisinde çalıştığını göreceğiz. ThinQ, sıradan görevlerin yükünü azaltarak, kullanıcılara, zevk aldıkları şeyleri yapmak için daha fazla zaman kalmasını sağlayacak.