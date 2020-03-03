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LG 2020’de Öne Çıkacak Teknoloji Trendlerini Açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 21:01 | Son Güncelleme

Son on yılda yaşanan hızlı yenilikler, 2020 ve sonrası için önemli bir etki yaratmaya başladı. Gelecek, Yapay Zeka (AI) ile entegre akıllı ürünlerden daha hızlı ağlara kadar birçok farklı alanda tüketicilere daha fazla kolaylık ve daha sürükleyici deneyimler getirecek. Yapay zeka uzun zamandır teknolojinin 'geleceği' olmuş durumda.

LG 2020’de Öne Çıkacak Teknoloji Trendlerini Açıkladı

LG, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 sırasında duyurduğu üzere AI'ın ürün ekosistemine entegrasyonu için bir yol haritası sunuyor. Oluşturulan bu yaklaşım, ev ve iş yaşamını iyileştirmek için giderek daha gelişmiş cihazların kullanılmasına yardımcı olacak. Buna en güzel örneklerden biri olarak, akıllı ev verimliliğinin ölçütü olan, otomasyon ve ses tanıma yoluyla basit komutlar alan ThinQ klima gösterilebilir.

Bunu, yeni nesil R9 robot süpürge gibi ortamdan veri toplayan ve bu verilerle cihazların kullanıcının alışkanlıklarını öğrenmesini sağlayan, böylelikle kişiselleştirme yapabilen ürünler izliyor. İleri dönemde yapay zeka, son kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla, belirli davranış ve eğilimlerin nedenini algılamak için de kullanılacak. Gelecekte, deneysel öğrenme ile hipotezler yaratan ve ürünlerin çalışma şeklini iyileştiren yapay zeka formları görebileceğiz.

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Nesnelerin İnterneti'ni AI'ya bağlayarak, farklı teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin akıllı evle uyum içerisinde çalıştığını göreceğiz. ThinQ, sıradan görevlerin yükünü azaltarak, kullanıcılara, zevk aldıkları şeyleri yapmak için daha fazla zaman kalmasını sağlayacak.

Kenneth Research'e göre, küresel akıllı ev piyasasının 2016 yılında 55,65 milyar dolar değerinde olduğu ve 2025 yılına kadar 174,24 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen bu büyümedeki en önemli bir faktör, tüketicilerin farklı akıllı ev platformlarında kullanabileceği ürünler arasındaki standartlaşma olacak.

Tüm bunların gerçekleşmesi, 5G ve Wi-Fi 6'nın yaygınlaşmasıyla olacak. Böylelikle, cihazların birbirleriyle kayıt hızında bağlantı kurmasına, veri ve işleme sürecine daha da güçlü bağlanabilecek ağlar kurulmasına olanak tanınacak. Ayrıca 5G, akıllı ev teknolojisinin daha az güç kullanırken tellerden ve kablolardan arındırılmasını sağlayacak.

Daha güçlü teknoloji kullanan bu zeka çemberi, LG’nin soyunma odası aynası gibi akıllı cihazlarında giderek daha fazla yer almaya başladı. Bu ürün, sanal kıyafetleri karıştırmak ve eşleştirmek üzere kullanıcıların vücudunu 3D kamera ile tarıyor. Mutfak için LG'nin akıllı ev bahçe sistemi ThinQ buzdolabına takılabiliyor ve gerektiğinde tohumlara ısı ve su sağlamak için ortamı otomatik olarak ayarlıyor.

Ev eğlencesi için LG 8K OLED ve NanoCell televizyonlar, 3. jenerasyon α (Alpha) 9 AI işlemcisi sayesinde görüntüleme ve dinleme deneyimlerini de geliştirecek. Gelişmiş işlemciler, film, oyun ve spor da dahil olmak üzere farklı bağlantı türleri için yeni özellikler sunmanın yanı sıra, resim ve ses kalitesini iyileştirmek için derin öğrenme algoritmalarına olanak tanıyacak.

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lg yapay zeka IoT

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