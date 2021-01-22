LG akıllı telefon işini bırakıyor mu?

Ancak olaylar dramatik bir şekilde değişti. Şirketin CEO’su, mobil bölümün işleyişinde büyük bir değişiklik olacağını ima eden bazı açıklamalar yaptı. Koreli şirketin İcra Kurulu Başkanı Kwon Bong-seok, “herhangi bir değişiklik olursa, istihdam devam edecek, bu yüzden endişelenmenize gerek yok” dedi. Yetkili, pazarın giderek daha rekabetçi hale geldiğini ve “LG’nin soğuk bir karar verme zamanının geldiğini” vurguladı. Ayrıca sözlerine şunları da ekledi: ''Şirket, akıllı telefon işinin satışı, geri çekilmesi ve küçültülmesi dahil olmak üzere tüm olası önlemleri değerlendiriyor.'' Mobil İletişim ekibi son beş yılda 5 trilyon KRW (yaklaşık 4,5 milyar $) zarar bildirirken, diğer bölümler sağlam mali sonuçlar ve rekor kıran rakamlara ulaştı.

YÜZDE 2 PAZAR PAYI

Counterpoint’e göre LG, 2020 yılının 3. çeyreğinde 7,2 milyon telefonun arasında yalnızca 6,5 milyon telefon sattı ve etkileyici olmayan bir yüzde 2’lik küresel pazar payı elde etti. Ancak satış rakamları harika olmasa da, şirket birçok yenilikçi ürün de getirdi. Markanın akıllı telefon pazarında ise eskisi kadar adından söz ettirmediği doğru. Ancak diğer ürünleri sebebiyle rekabet uğruna akıllı telefon pazarından temelli olarak çekilmesi üzücü olur. Nihai sonuç ne olacak bekleyip göreceğiz.

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