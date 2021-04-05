LG akıllı telefon sektörüne veda etti! Resmi açıklama geldi

LG telefon sektöründe uzun bir zamandır faaliyet gösteren firmalardan biri. Fakat LG için son dönemde işler iyiye gitmedi ve şirketin mobil tarafı yüksek karlılık oranını bir türlü yakalayamadı. Bu yüzden son zamanlarda LG'nin akıllı telefon bölümünü satacağı iddia edilmişti. Hatta firmanın Alman Volkswagen AG ve Vietnamlı Vingroup JSC ile satış için müzakereler gerçekleştirdiği, ancak olası satış için anlaşma sağlanamadığı söylenmişti. Anlaşma sağlanamaması sonucu LG'nin akıllı telefon bölümünü kapatmayı düşündüğü dedikodusu sektör içinde yayılmaya başlanmıştı. Nitekim şirket, tüm bunları kapsayacak şekilde resmi açıklamasını yaptı.

LG AKILLI TELEFON BÖLÜMÜNÜN KAPISINA KİLİT VURDU

LG, yaptığı resmi açıklamada akıllı telefon bölümünü kapattığını duyurdu. Kararın yönetim kurulu tarafından onaylandığını belirten LG, kararın elektrikli araç bileşenleri, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacağını belirtti. Genişleyebilir ekranlı LG Rollable'ın akıbeti ise henüz bilinmiyor.