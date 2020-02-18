LG askeri koşullara dayanıklı 3 yeni akıllı telefonu K61, K51S ve K41S'i duyurdu! İşte fiyatları...

LG uzun zamandır süregelen tanıtım suskunluğunu 3 yeni akıllı telefon duyurarak bozdu. LG, bugün yaptığı tanıtım ile LG K61, LG K51S ve LG K41S'i duyurdu. Askeri amaçlı kullanım için tasarlanan bu akıllı telefonlar, diğer akıllı telefonlara tasarım olarak çok benzese de her türlü koşula hayli dayanıklı bir yapıdalar. Gelin lafı fazla uzatmadan akıllı telefonların özelliklerine geçelim.

LG K61 ÖZELLİKLERİ

LG K61, 6.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ ekran çözünürlüğünde delikli bir ekrana sahip. Bu ekran 19:5:9 oranında. LG K61 gücünü ise tanıtımda bahsedilmese de tahminlerimize göre MediaTek işlemcilerden alıyor. Bunun yanında LG K61'de 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise modele göre değişiyor. En düşük modelde MicroSD kart ile 2 TB'a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor.

LG K61'in diğer özelliklerinden biri de kamerası. LG K61'nin arka tarafında 4 kameralı bir kamera tasarımı mevcut. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP Ultra geniş açılı + 2 MP makro + 5 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. LG K61'in ön tarafında ise en güzel özçekim fotoğrafları için tasarlanmış 16 MP'lik bir ön kamera var. 4000 mAh gücünde bir bataryayla tüm bu bileşenlerine enerji veren LG K61, NFS desteği de sunuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi LG'nin üç yeni akıllı telefonu da askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sertifika ise LG tarafından MIL-STD 810G olarak belirtilmiş.