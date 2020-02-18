LG askeri koşullara dayanıklı 3 yeni akıllı telefonu K61, K51S ve K41S'i duyurdu! İşte fiyatları...

LG uzun zamandır süregelen tanıtım suskunluğunu 3 yeni akıllı telefon duyurarak bozdu. LG, bugün yaptığı tanıtım ile LG K61, LG K51S ve LG K41S'i duyurdu. Askeri amaçlı kullanım için tasarlanan bu akıllı telefonlar, diğer akıllı telefonlara tasarım olarak çok benzese de her türlü koşula hayli dayanıklı bir yapıdalar. Gelin lafı fazla uzatmadan akıllı telefonların özelliklerine geçelim.
LG K61, 6.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ ekran çözünürlüğünde delikli bir ekrana sahip. Bu ekran 19:5:9 oranında. LG K61 gücünü ise tanıtımda bahsedilmese de tahminlerimize göre MediaTek işlemcilerden alıyor. Bunun yanında LG K61'de 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise modele göre değişiyor. En düşük modelde MicroSD kart ile 2 TB'a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor.
LG K61'in diğer özelliklerinden biri de kamerası. LG K61'nin arka tarafında 4 kameralı bir kamera tasarımı mevcut. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP Ultra geniş açılı + 2 MP makro + 5 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. LG K61'in ön tarafında ise en güzel özçekim fotoğrafları için tasarlanmış 16 MP'lik bir ön kamera var. 4000 mAh gücünde bir bataryayla tüm bu bileşenlerine enerji veren LG K61, NFS desteği de sunuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi LG'nin üç yeni akıllı telefonu da askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sertifika ise LG tarafından MIL-STD 810G olarak belirtilmiş.
LG K51S, tıpkı LG K61 gibi 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ bir çözünürlüğe sahip bir ekran taşıyor. Bu ekran LG K61'in aksine 20:9 oranında. Yine MediaTek işlemcinin kullanıldığını tahmin ettiğimiz LG K51S'in RAM değeri ise 3 GB. Depolama alanında ise cihaz 64GB'lık tek bir seçenek sunuyor ve bu değer MicroSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar arttırılabiliyor.
LG K51S kamera tarafında ise LG K61 gibi 4 kamera kurulumuna yer veriyor, fakat bu kameraların özellikleri oldukça farklı. LG K51S'in arka kameraları sırasıyla 32 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 13 MP değerinde bir ön kamera sunuluyor. LG K51S de LG K61 gibi 4000 mAh'lik bir pil kullanıyor. Bunun dışında LG K51S bir dayanıklılık sertifikası olan MIL-STD 810G sertifikasına sahip.
Serinin en küçük modeli LG K41S, tanıtımda aynı sahneye paylaştığı diğer akıllı telefonlara nazaran daha düşük özelliklere sahip. LG K41S 6,5 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekran 20:9 oranında. Yine işlemci tarafında tahminlere göre MediaTek var. LG K41S, 3 GB RAM'e sahip. Bunun dışında telefonun depolama alanı 32 GB'lık bir alan sunuyor ve bu alan MicroSD kart desteği ile 2TB'a kadar arttırılabiliyor.
LG K41S kamera özelliklerinde ise yine 4 kamera sistemi yerini koruyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olarak çalışıyor. LG K41S'in ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Batarya tarafında LG K61 ve LG K51S'ten herhangi bir farklılık sunmayan telefon, yine diğerleri gibi MIL-STD 810G sertifikasıyla askeri dayanıklılığını tescillemiş durumda.
LG yaptığı tanıtım etkinliğinde LG K61, K51S ve K41S'in dayanıklılıklarına odaklanırken, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak akıllı telefonların özellikler tablosuna bakarak, fiyatlarının 300 dolar seviyesini geçmeyeceğini söylemek mümkün. LG'nin yeni akıllı telefonları 2020'nin ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.
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