HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG askeri koşullara dayanıklı 3 yeni akıllı telefonu K61, K51S ve K41S'i duyurdu! İşte fiyatları...

LG askeri koşullara dayanıklı 3 yeni akıllı telefonu K61, K51S ve K41S'i duyurdu! İşte fiyatları...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

LG, askeri sertifikaya sahip LG K61, LG K51S ve LG K41S'in tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun zamandır sessiz kalan LG, bugün bu sessizliğini K61, K51S ve K41S'i tanıtarak bozdu. K61, K51S ve K41S tasarım olarak günümüz trendlerini yakalayan bir tasarıma sahipken, çok güçlü dayanıklılık oranlarına sahipler. İşte LG'nin yeni akıllı telefonları K61, K51S ve K41S'in özellikleri...

LG askeri koşullara dayanıklı 3 yeni akıllı telefonu K61, K51S ve K41S'i duyurdu! İşte fiyatları...

LG uzun zamandır süregelen tanıtım suskunluğunu 3 yeni akıllı telefon duyurarak bozdu. LG, bugün yaptığı tanıtım ile LG K61, LG K51S ve LG K41S'i duyurdu. Askeri amaçlı kullanım için tasarlanan bu akıllı telefonlar, diğer akıllı telefonlara tasarım olarak çok benzese de her türlü koşula hayli dayanıklı bir yapıdalar. Gelin lafı fazla uzatmadan akıllı telefonların özelliklerine geçelim.

LG K61 ÖZELLİKLERİ

LG K61, 6.5 inç büyüklüğünde ve Full HD+ ekran çözünürlüğünde delikli bir ekrana sahip. Bu ekran 19:5:9 oranında. LG K61 gücünü ise tanıtımda bahsedilmese de tahminlerimize göre MediaTek işlemcilerden alıyor. Bunun yanında LG K61'de 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise modele göre değişiyor. En düşük modelde MicroSD kart ile 2 TB'a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor.

LG K61 özellikleri ve fiyatı

LG K61'in diğer özelliklerinden biri de kamerası. LG K61'nin arka tarafında 4 kameralı bir kamera tasarımı mevcut. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP Ultra geniş açılı + 2 MP makro + 5 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. LG K61'in ön tarafında ise en güzel özçekim fotoğrafları için tasarlanmış 16 MP'lik bir ön kamera var. 4000 mAh gücünde bir bataryayla tüm bu bileşenlerine enerji veren LG K61, NFS desteği de sunuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi LG'nin üç yeni akıllı telefonu da askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sertifika ise LG tarafından MIL-STD 810G olarak belirtilmiş.

LG K51S ÖZELLİKLERİ

LG K51S, tıpkı LG K61 gibi 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ bir çözünürlüğe sahip bir ekran taşıyor. Bu ekran LG K61'in aksine 20:9 oranında. Yine MediaTek işlemcinin kullanıldığını tahmin ettiğimiz LG K51S'in RAM değeri ise 3 GB. Depolama alanında ise cihaz 64GB'lık tek bir seçenek sunuyor ve bu değer MicroSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar arttırılabiliyor.

LG K51S özellikleri

LG K51S kamera tarafında ise LG K61 gibi 4 kamera kurulumuna yer veriyor, fakat bu kameraların özellikleri oldukça farklı. LG K51S'in arka kameraları sırasıyla 32 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 13 MP değerinde bir ön kamera sunuluyor. LG K51S de LG K61 gibi 4000 mAh'lik bir pil kullanıyor. Bunun dışında LG K51S bir dayanıklılık sertifikası olan MIL-STD 810G sertifikasına sahip.

LG K41S ÖZELLİKLERİ

Serinin en küçük modeli LG K41S, tanıtımda aynı sahneye paylaştığı diğer akıllı telefonlara nazaran daha düşük özelliklere sahip. LG K41S 6,5 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekran 20:9 oranında. Yine işlemci tarafında tahminlere göre MediaTek var. LG K41S, 3 GB RAM'e sahip. Bunun dışında telefonun depolama alanı 32 GB'lık bir alan sunuyor ve bu alan MicroSD kart desteği ile 2TB'a kadar arttırılabiliyor.

LG K41S özellikleri

LG K41S kamera özelliklerinde ise yine 4 kamera sistemi yerini koruyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olarak çalışıyor. LG K41S'in ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Batarya tarafında LG K61 ve LG K51S'ten herhangi bir farklılık sunmayan telefon, yine diğerleri gibi MIL-STD 810G sertifikasıyla askeri dayanıklılığını tescillemiş durumda.

LG K61, K51S VE K41S'İN FİYATI

LG yaptığı tanıtım etkinliğinde LG K61, K51S ve K41S'in dayanıklılıklarına odaklanırken, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak akıllı telefonların özellikler tablosuna bakarak, fiyatlarının 300 dolar seviyesini geçmeyeceğini söylemek mümkün. LG'nin yeni akıllı telefonları 2020'nin ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak...SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak...
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg LG K61 LG K51S LG K41S LG K61 Özellikleri LG K51S Özellikleri LG K41S Özellikleri akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekorların telefonu: Xiaomi Mi 10 ikinci kez rekor kırdı!

Rekorların telefonu: Xiaomi Mi 10 ikinci kez rekor kırdı!

Beklenen telefon göründü! Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak büyük bir kayıpla!

SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak...

Hem Word Hem Excel: Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Bu da yapılır mı: Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı!

Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı! Bakın neden...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.