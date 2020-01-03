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  4. LG, CES 2020'de AI işlemcili gerçek 8K TV serisi tanıtacak!

LG, CES 2020'de AI işlemcili gerçek 8K TV serisi tanıtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

LG, genişletilmiş 8K TV ürün gamını önümüzdeki hafta CES 2020'de tanıtacak. Toplamda sekiz modelden oluşan LG 8K TV serisinde yeni tanıtılacak 77 ve 65 inç modelleri de bulunuyor.

LG, CES 2020'de AI işlemcili gerçek 8K TV serisi tanıtacak!

Yeni seri, 88 ve 77 inçlik LG SIGNATURE OLED 8K TV'leri (88/77 OLED ZX modelleri) ve LG NanoCell TV'leri (75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95) içeriyor.

Yeni modeller HEVC, VP9 ve YouTube’un da desteklediği AV1 gibi codec bileşenlerini destekliyor. Ayrıca HDMI ve USB dijital girişlerinden özgün 8K içeriği oynatma desteği sunuyor. LG'nin 8K TV'leri, 60FPS kalitesinde 8K içerik akışını destekleyecek ve HDMI bağlantısı ile 8K 60P kalitesinde görüntü sunacak.

AI İŞLEMCİ

Yeni modeller üçüncü nesil α (Alpha) 9 AI İşlemci ile geliyor. AI işlemci, derin öğrenme algoritması sayesinde milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. AI 8K Upscaling özelliği daha düşük çözünürlüklü içeriği 8K'ya yakın kaliteye yükseltmek için Dört Adımlı Gürültü Azaltma ve frekans tabanlı Keskinlik Arttırıcı uygulayabiliyor.

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Αlpha 9 işlemcinin AI Görüntü özelliği, ekrandaki yüzleri ve metinleri tanıyabiliyor ve görüntüyü otomatik olarak ayarlıyor. Otomatik Tür Seçimi özelliği ise izlenen içerik türünü tanıyor ve Film, Spor, Animasyon ve Standart olmak üzere dört tür arasında ideal görüntü sunuyor.

AI Ses özelliği, içerik sesini beş kategoride (Müzik, Film, Spor, Drama veya Haber) analiz edip sınıflandırıyor. Konuşulan kelimeler izole edilerek ses seviyeleri artırılıyor. Ayrıca ses, sanal 5.1 surround kalitesine yükseltiliyor.

Hands Free Ses Kontrolü, görüntüleyenlerin birden fazla bağlı cihazı kendi sesleriyle kontrol etmelerini sağlarken, kullanıcılar uyumlu IoT cihazlarını doğrudan TV'nin ana menüsünden takip ve kontrol edebiliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 144 ülkede aktif olan ve Türkçe destekli ThinQ AI ses tanıma özelliği, LG 8K TV'lerde yerleşik olarak bulunuyor.

Yeni TV’ler, LG’nin akıllı TV platformu webOS ile Apple AirPlay 2 ve HomeKit’in yanı sıra, Google Assistant ve Amazon Alexa’yı
da desteklerken, Amazon Alexa Premium Uzak Alan Ses uyumluluğu da bulunuyor.

LG’nin yeni 8K TV serisi, 7 - 10 Ocak tarihleri arasında CES 2020’de sergilenecek.

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