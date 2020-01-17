LG, CES’te aldığı ödüllerle rekor kırdı

LG, OLED TV'leri ile farklı sektörlerdeki uzmanlardan toplam 83 ödül kazandı. Yeni SIGNATURE OLED TV RX (model 65RX) “Kıvrılabilir TV”, CES Best of Innovation Award ile onurlandırıldı. SIGNATURE OLED ZX 8K TV, yılın CTA Görüntüde Mükemmellik Ürünü ile onurlandırıldı. LG’nin ATSC 3.0 destekli yeni nesil OLED TV'lerine ise iki düzine ödül verildi.

CES'te sergilenen LG ev aletleri arasında en çok övgüyü, AI DD'li yeni ThinQ önden yüklemeli çamaşır makinesi aldı. Craft Ice özelliğine sahip, yavaş eriyen buz üreten InstaView Door-in-Door buzdolabı da Women’s Health tarafından beğeni ile karşılandı. Ayrıca CES Inovasyon Ödülleri’nden CTA Mark of Excellence Award ödülünü alan ürün oldu. Çift ekranlı ve 5G özellikli G8X ThinQ de CES İnovasyon Ödüllerini aldı.

LG; ev aletleri, ev eğlencesi ve mobil iletişim kategorilerinde de 17 CES İnovasyon Ödülü kazandı.

CES’de Kaçırdıklarınız! | CES 2020 Değerlendirmesi



