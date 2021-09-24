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LG, Cybellum'u satın alıyor

24.09.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics (LG), İsrail merkezli araç siber güvenlik risk değerlendirme çözüm sağlayıcısı Cybellum'u satın alacağını duyurdu.

LG, Cybellum'u satın alıyor

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Yönetim Kurulu, önde gelen bir araç siber güvenlik risk değerlendirme çözümü sağlayıcısı olan Cybellum'un satın alınmasını onayladı.

Anlaşma, LG'nin 140 milyon dolar değerindeki teknoloji şirketinin yaklaşık yüzde 64'lük hissesini devralmasına olanak tanıyor. Bu durum, LG'nin siber güvenlik yeteneklerini geliştirecek ve "geleceğin mobilitesi için inovasyon ortağı" olma çabalarını hızlandıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor. Kalan hisseler ise yakın gelecekte nihai değerleme ile satın alınacak ve toplam yatırım tutarı o zaman teyit edilecek.

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LG, bu ilk yatırıma ek olarak, dördüncü çeyrekte iş birliği sürecinin tamamlanmasının ardından Cybellum'a 20 milyon dolar tutarında ek yatırım yapmak üzere gelecekteki öz sermaye (SAFE) için temel bir anlaşma yapmayı taahhüt etti.

YAKLAŞIK 50 ÇALIŞANI VAR

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında Tel Aviv'de kurulan Cybellum, yaklaşık 50 çalışanı ile lider araç siber güvenlik şirketleri arasında yer alıyor.

Cybellum'un İsrail'in yanı sıra Japonya, Almanya ve Kuzey Amerika'da da faaliyetleri bulunuyor.

LG, Ağustos 2018'de, otomotiv aydınlatma pazarında olan Avusturyalı ZKW Group'u satın almış, Temmuz 2021'de ise dünyanın en büyük üçüncü otomobil tedarikçisi olan Magna International ile LG Magna e-Powertrain oluşturmak için bir ortak girişim başlatmıştı.

2013 yılında kurulan LG'nin Otomotiv Bileşen Çözümleri Şirketi, 2020'de 2019'a göre yüzde 6,1 artışla 5,18 milyar dolar satış kaydetti.

"YAKIN GELECEKTE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BÜYÜMEYİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cybellum Üst Yöneticisi (CEO) Slava Bronfman, LG ile ortaklıktan ve paydaşlarına sunabildikleri büyük getiriden dolayı heyecanlı olduklarını aktararak, "Cybellum, sektördeki en kapsamlı ürün güvenliği yönetimini geliştirdi. LG ile güçlerimizi birleştirmek, vizyonumuzu gerçekleştirmemizi daha da hızlandıracak. Yakın gelecekte önemli ölçüde büyümeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise "Yazılımın otomotiv endüstrisinde oynadığı kritik rol bir sır değil. Bununla birlikte etkili siber güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu son anlaşma, LG'nin siber güvenlik alanındaki sağlam temelini daha da güçlendirecek ve bağlantılı otomobiller çağına daha da hazırlıklı olmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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(AA)

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