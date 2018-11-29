LG'de işler iyi gitmiyor!

Akıllı telefon pazarında zor günler yaşayan Güney Koreli teknoloji şirketi LG Electronics organizasyonel yapısını değiştirmek için düğmeye bastı.

LG’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Güçlü yönlerimizi daha da geliştirmek ve gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları daha donanımlı bir şekilde ele almak için şirket organizasyonunda önemli değişiklikler yapıyoruz" denildi.

Güney Koreli teknoloji devi, yapısal değişikliklerine ek olarak, kilit yöneticilerin de günlük görevlerini olumlu yönde etkileyecek değişikliklere odaklanacağını duyurdu.

Yeni yapılanmaya göre, şu anda LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı olan Brian Kwon, Mobil İletişim Bölümü’nün de liderliğini de üstlenecek. LG’nin Mobil İletişim Bölümü’nün başına geçen yılın ekim ayında getirilen Hwang Jeong-hwan döneminde, şirket bu yılın ilk 9 ayı itibariyle 410 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

LG büyük zarara giriyor!

Buna karşılık LG’nin TV, ses ve bilgisayar işlerini dönüştürmede kritik bir rol oynayan Kwon’un yönetimindeki bölümü aynı dönemi, 3.3 milyar dolarlık satış geliri ve 290 milyon dolarlık kâr ile kapatmıştı.