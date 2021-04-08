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LG'den güncelleme sözü!

08.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektöre veda eden LG, akıllı telefon güncellemeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı. Güney Koreli LG, tüm birinci sınıf LG akıllı telefonların satın alındığı yıldan itibaren üç adede kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacağını açıkladı. Peki bu modeller hangileri?

LG'den güncelleme sözü!

LG, akıllı telefon sektöründen resmen ayrılma kararı aldı. Bir döneme damgasını vuran ve adı Apple, Samsung gibi şirketlerle ettiği rekabetle anılan LG, ayrılma kararına yönelik duyurusunda ürünlerinin bölgeden bölgeye değişiklik gösterecek bir şekilde servis desteği ve yazılım güncellemeleri alacağını belirtmişti. Güney Koreli firma, şimdi ise kullanıcılarına güncelleme sözü verdi.

LG ÜÇ ANDROID GÜNCELLEMESİ VERECEK

LG, yaptığı açıklamada, şu anda kullanımda olan tüm birinci sınıf LG akıllı telefonların satın alındığı yıldan itibaren üç adede kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacağını açıkladı. Duyuruya göre, bu söz, G serisi, V serisi ile birlikte VELVET ve Wing gibi LG'nin premium akıllı telefonlarında geçerli olacak. LG Stylo ve LG K serisi gibi 2020 yılında çıkan bazı modeller ise iki işletim sistemi güncellemesi alacak.

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31 Temmuz'a kadar kapanış sürecini tamamlamayı bekleyen LG'nin kullanıcılarına böyle bir söz vermesi dikkat çekici olarak görülüyor. Öte yandan Samsung'un da 3 yıl güncelleme sözü verdiğini söyleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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