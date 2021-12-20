LG'den kendisi adına bir ilk! UltraGear 17G90Q tanıtıldı

Güney Koreli LG, dizüstü bilgisayar sektörüne yabancı sayılmaz. Çünkü şirket, daha önce birden fazla dizüstü bilgisayar üretti. Fakat en önemli fark, önceki modellerinin odak noktası genellikle oyun değil, üretkenlikti. Bu da belki de oyuncuların diğer markalara yönelmesinin ana nedenlerinden biriydi. Bunu fark etmiş olma ihtimali bulunan LG, şimdi ise ilk dizüstü oyun bilgisayarı UltraGear 17G90Q'yu görücüye çıkardı.

İŞTE LG ULTRAGEAR 17G90Q'NUN ÖZELLİKLERİ

LG'nin duyurusuna göre, şirketin “ilk gaming laptop” modeli UltraGear 17G90Q, 1 milisaniye tepki süresi ve 300 Hz yenileme hızına sahip 17 inçlik Full HD IPS bir ekran ile geliyor. 11. Nesil Intel Tiger Lake H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q grafik kartı ile desteklenen UltraGear 17G90Q, 16/32 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla yapılandırılabiliyor.

Diğer özellikler arasında 93Wh pil, RGB klavye, güç düğmesinde parmak izi sensörü, iki USB-C bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, bir kulaklık girişi, HDMI bağlantı noktası, Ethernet ve microSD kart yuvası ve 1080p web kamerası yer alıyor. Kasası alüminyumdan imal edilen dizüstü bilgisayar, mor ile grinin bir kombinasyonu ile görücüye çıkıyor.

LG, İLK DİZÜSTÜ OYUN BİLGİSAYARI İÇİN DETAYLARI CES'TE AÇIKLAYACAK

LG UltraGear 17G90Q için fiyat henüz belli değil. Ancak ilk olarak 2022'nin başlarından itibaren ABD ve Güney Kore'de piyasaya sürülecek. LG, 4 Ocak'ta Las Vegas'taki CES'te daha fazla ayrıntı açıklayacağını söyledi.



