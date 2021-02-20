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LG fabrikalarında şu sıralar ciddi yoğunluk var

20.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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LG fabrikalarında şu sıralar ciddi yoğunluk var

Tayvan’da, DigiTimes’ta yer verilen yeni bilgilere göre LG’nin Apple için, gelecekteki iPhone’larda kullanılmak üzere katlanabilir ekran panelleri üzerine çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Endüstri kaynaklarının belirttiğine göre, LG ‘nin ekran bölümü şu an Apple’a odaklı olarak hareket ediyor ve ekran prototipleri hazırlıyor. Tabii ki bu, ileride iPhone telefonlarda LG’nin panellerinin kullanılacağını doğrulamıyor, ama ciddi bir aday olduğu da gerçek.

Yakın zamanda gelen söylenti bilgiler, Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone telefonunu 2023’te piyasaya sunacağı yönünde. Bu telefonda Apple Pencil kalem desteğinin de olacağı söyleniyor.

Tabii baktığımızda Huawei ve Samsung gibi üreticilerin pek çok katlanabilir ekranlı telefon modeli bulunduğunu görüyoruz. Bu durumda Apple’ın rakiplerine göre 4-5 sene geriden gelmesi muhtemel. Yine de bu kötü bir şey değil. Zira mevcut katlanabilir ekranlı telefonlar çok da kullanışlı değil ve fiyatlar da çok yüksek. Dolayısıyla Apple, daha kullanışlı ve uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı ürünleri hazırlamanın peşinde olabilir.

Kendi adıma konuşmam gerekirse, hem Samsung hem de Huawei’nin katlanabilir ekranlı modellerini görmüş biri olarak, şu an için katlanabilir ekranlı telefonlara gerek yok diyebiliriz.

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