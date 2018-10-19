LG G7 ThinQ DxOMark puanı üzdü

Güney Koreli teknoloji firması LG'nin en yeni akıllı cep telefonu modeli olan G7 ThinQ çok iddialı olmasa da gelişmiş bir kamera sistemi kullanıyor. Telefonun kamerası bu tarz cihazları değerlendiren DxOMark tarafından puanlandı.

LG G7 ThinQ DxOMark puanı açıklandı!



Arkasında 16 Megapiksel çözünürlük iki adet kamera yer alan cep telefonu, DxOMark testinden pek de iyi bir sonuç almadı. Telefonda bulunan kameralardan biri f/1.6 diyaframa sahipken ikinci kamera ise f/1.9 diyaframla geliyor. OIS (Optik İmaj Sabitleme) ve Laser AF (Lazer Otomatik Netlik) gibi özellikleri bulunan bu kameraya önyüzde 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyaframlı bir kamera eşlik ediyor.

LG G7 ThinQ DxOMark puanı düşük çıktı



Gelelim telefonun DxOMark puanına. Telefonu değerlendiren platform toplamda bu yeni modele 83 puan verdi. Videoda 84, fotoğrafta ise 79 puan alan telefon ortalamada 83 puanla oldukça aşağıda bir sırada kaldı. Testin detaylarını DxOMark'ın sitesinden okuyabilirsiniz.

Türkiye fiyatı 5299 TL olan neden bu kadar düşük bir puan aldığı bilinmiyor. Ancak 2899 TL fiyat etiketiyle satılan General Mobile GM 9 Pro'nun aynı platformda 90 puan aldığını hatırlatalım.

Kaynak: Teknolojioku

