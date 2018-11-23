LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi geliyor

LG’nin Android güncellemeleri söz konusu olduğunda parlak bir performansa sahip olmadığını söyleyebiliriz. Keza geçtiğimiz yıl yayınlanan Oreo’nun LG cihazlara gelmesi Aralık ayını bulmuştu. Aslına bakılırsa bu yıl da değişen pek birşey yok. Android Pie’ın kararlı sürümü yayınlanalı yaklaşık olarak 4 ay oldu. Bu 4 aylık sürece karşın Android Pie ile çalışan sadece 1 LG cihazı mevcut. Şimdi bu cihaz listesine LG G7 ThinQ da eklenecek.

LG G7 ThinQ teknik özellikleri ve tasarımı göz önüne alındığında fiyat performans açısından ideal bir cihaz. Bu telefonun ülkemizdeki satış fiyatı 3500TL seviyelerinde. Aynı segmentteki modellerle karşılaştırdığımızda G7 ThinQ fiyatının uygun olduğunu söyleyebiliriz.

LG G7 ThinQ kutudan ilk çıktığında Android Oreo ile çalışıyor. Fakat yakın bir gelecekte bu durum değişebilir. Keza LG, amiral gemisi modeli için Android Pie betasının startını verdi.

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada G7 ThinQ için Android Pie beta sürecinin start aldığı açıklandı. Elbette bu beta süreci Güney Kore ile sınırlı. Muhtemelen final sürümünün gelmesi 2019’un başlarına sarkacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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