LG giriş seviyesi telefonu LG K62 ile karşımıza çıktı

Peki, kamera kurulumu ile dikkat çeken telefonun özellikleri neler?
LG K62’de 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde FullVision ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM’den alan telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Bu depolama microSD kart ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor.
Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro sensör + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera kurulumu ön tarafında ise 28 Megapiksellik kamera yer alıyor.
MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası ile gelen telefon 4.000 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alıyor.
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