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LG giriş seviyesi telefonu LG K62 ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Android telefon pazarında son yıllarda maalesef ki umduğunu bulamayan LG, şimdi de giriş seviyesine odaklanmaya başladı. Güney Koreli firma bugün LG K62 modeli ile karşımıza çıktı.

LG giriş seviyesi telefonu LG K62 ile karşımıza çıktı

Peki, kamera kurulumu ile dikkat çeken telefonun özellikleri neler?

İŞTE LG K62'NİN ÖZELLİKLERİ

LG K62’de 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde FullVision ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM’den alan telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Bu depolama microSD kart ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro sensör + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera kurulumu ön tarafında ise 28 Megapiksellik kamera yer alıyor.

MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası ile gelen telefon 4.000 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alıyor.

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