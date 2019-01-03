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LG K9 satacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bim LG K9 satacağını açıkladı. Giriş seviyesi telefon olan LG K9, Bim mağazalarında 4 Ocak 2019 tarihinden itibaren yer alacak. Peki, Bim LG K9’u kaç TL’den satışa sunacak? İşte detaylar.

LG K9 satacak!

Bim ile A101 arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. A101’in Honor 7c hamlesine Bim LG K9 ile cevap vermeye hazırlanıyor. 4 Ocak 2019 Cuma günü Bim mağazalarında LG’nin giriş seviyesi telefonu olan LG K9 namı diğer LG K8 (2018) satışa sunulacak. Uygun fiyata satışa sunulacak olan LG K9’un özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

LG K9, 5.0 inç büyüklüğünde 720×1280 piksel çözünürlüklü IPS ekran ile geliyor. Telefonun donanım bölümünde ise Qualcomm’un 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 yonga seti ve 2 GB RAM bulunuyor.

Arka bölümde 8 Megapiksel ön bölümde ise 5 Megapiksel kamera ile gelen telefonda 16 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
2.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen LG K9, kutusundan Android 7.1.2 Nougat ile çıkıyor. 2 yıl boyunca LG Türkiye garantili olan bu telefon 999 TL fiyat etiketine sahip.

Size tavsiyemiz üzerine 200 TL daha koyarak A101’in sattığı daha modern donanıma sahip olan Honor 7c modelini almanız yönünde olacak.

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