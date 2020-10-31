LG K92 resmi olarak tanıtıldı

6.7 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 690 yonga seti yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olan telefon arka kamerası ile dikkat çekiyor.

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Telefonun arka bölümünde, üst tarafa konumlandırılmış 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde kurulum bulunuyor. Ön bölümde ise nokta çentik şeklinde 16 Megapiksellik kameraya yer verilmiş durumda.

5G destekli olan bu telefonda 350 dolar fiyat etiketine sahip. Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşündüğümüz K92 bakalım satış konusunda nasıl performans sergileyecek?

LG K92 ÖZELLİKLERİ

-6,7 inç 1080 x 2400 piksel Full HD + LCD Delikli Ekran

-Sekiz çekirdekli Snapdragon 690 8nm 5G Mobil Platform (2GHz x 2 + 1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

-Adreno 619L GPU

-6GB LPDDR4x RAM

-128GB (UFS 2.1) depolama, microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir bellek

-Android 10 işletim sistemi

-F / 1.78 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, LED flaş, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP 115˚ ultra geniş kamera,

-2MP derinlik ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

-F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

-Yana monte edilmiş parmak izi sensörü

-Boyutlar: 166,37 x 77,2 x 8,38 mm; Ağırlık: 202,4 g

-3,5 mm kulaklık girişi, 3D Ses Motoru, Stereo hoparlörler

-5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

-Qualcomm Quick Charge 4.0 ile 4.000 mAh batarya

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