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LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Hatırlayacağınız üzere, bir keresinde G serisi piyasaya sürülmüştü ve istenilen sonuç bir türlü elde edilememişti. Şirketin üretmiş olduğu akıllı telefon cihazlarında, kronik problemler çıkması nedeniyle şanssızlık yaşadığını söyleyebiliriz.

LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

Öncelikle bu firmanın çok ilginç bir yönünden bahsetmek gerekiyor. Her ne kadar birçok kişi onu akıllı telefonlar ile tanısa bile aslında firma televizyon başta olmak üzere çok çeşitli ürünler piyasaya sürüyor. Akıllı televizyonlarda; katlanabilir tarzda olanları ve diğer modelleri ürettiğinde genellikle sorun yaşamıyor. Ancak söz konusu akıllı telefon olunca, firma birçok problemle karşı karşıya kalıyor.

Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler; katlanabilir akıllı telefonlar konusunda çok büyük çalışmalar yürütüyor. Özellikle de son 1 yıldır neredeyse katlanabilir ekranlarla yatıp kalkıyorlar. Samsung ekran çatlamaları gibi problemlerle karşı karşıya kalırken, Huawei ise donanımsal sorunlarla yüz yüze geldi. LG bu şirketlerin yaşadığı sorunlarla karşılaşmak istemiyor.

LG'DEN SARILABİLİR TELEFON GELİYOR

Firmanın ürettiği yeni cihazın biraz da tasarımından bahsedelim. Cihazla, Huawei Mate X tarzı bir katlama ve sarma işlemi yapmak mümkün. Böylece akıllı telefonunuzu isterseniz çantanızda veya pantolonunuzun cebinde taşıyabileceksiniz. LG tarafından geliştirilen bu yeni katlanabilir akıllı telefon ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

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